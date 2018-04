Balean a 3 escoltas del Gobernador de Chihuahua - Periódico Noroeste

Tres agentes de la Policía estatal de Chihuahua resultaron heridos después de ser atacados a balazos por un grupo de hombres armados la tarde de este sábado cuando vigilaban las inmediaciones del fraccionamiento Residencial San Francisco, sitio donde en ese momento el gobernador Javier Corral jugaba golf.

La agresión ocurrió cuando los atacantes, según testigos, viajaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee negra, bajaron del vehículo y dispararon contra los policías, quienes quedadon heridos frente a una tienda de conveniencia. El gobernador fue sacado por sus escoltas del campo de golf, por la salida de un fraccionamiento contiguo donde lo esperaba una camioneta blindada.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, confirmó que los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que fueron atacados el día de hoy forman parte de su esquema de seguridad personal.

Agradezco las muestras de afecto y solidaridad. Estoy bien. Elementos de la CES que forman parte de nuestro esquema de seguridad personal, fueron agredidos mientras realizaban patrullaje de zona; son lesiones no graves. No me encontraba en el lugar, y nunca corrí riesgo alguno.