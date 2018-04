BALONCESTO: Perdió un brazo, pero no la determinación - Periódico Noroeste

BALONCESTO

BALONCESTO: Perdió un brazo, pero no la determinación

Robert Whitaker ha jugado baloncesto desde niño sólo con un brazo, ha participado en ligas semi profesionales y ha recorrido el mundo; ahora busca un lugar en el equipo Pioneros de Los Mochis

Carlos Bojórquez

Empezó a jugar baloncesto a los siete años, en una época en la que Michael Jordan deslumbraba al mundo; pero tres años después perdió un brazo en un accidente. Más que una limitante, eso se convirtió en una motivación para Robert Whitaker.

El texano de 31 años busca un lugar en el equipo Pioneros de Los Mochis para la próxima temporada del Cibacopa, que arranca el viernes, pero está consciente de que el reto es demostrar que una persona con limitación física puede ser competitivo en una liga de alto nivel.

“Hacerle ver a mis compañeros que no tienen que jugar por mí, o sentirse mal si me golpeo, o si me mandan a la banca. Ese es el reto, y me gustan los retos”, comentó.

Whitaker nació el 3 de julio de 1986 en Jacksonville, una pequeña ciudad en el condado de Cherokee, en Texas.

Cuando tenía 10 años, subió a un árbol jugando y tocó una línea de energía con el brazo izquierdo, pero afortunadamente, la corriente eléctrica corrió hacia la mano y no hacia su cuerpo, quemándole todo el brazo pero permitiéndole vivir.

Fue muy complicado para él adaptarse, pues era zurdo, y toda su familia, que siempre lo ha apoyado, colaboró para que aprendiera a hacer todo con la mano derecha.

Whitaker pasó tres meses entre el hospital y una Ronald McDonald House, una casa asistencial para niños enfermos o lesionados, pero apenas terminó la rehabilitación, movido por el amor al basquetbol y con la determinación de seguir adelante a pesar de lo sucedido, regresó a las canchas, en el barrio, en la “cáscara”.

“Mi mayor inspiración fue que me dijeran que no podía jugar, que me podían lastimar, no me daban juego. Decidí dar el extra, y fui mejorando mi juego para que me tomaran en cuenta”, contó.

Dos años después del accidente, ya había recuperado su nivel de juego, era competitivo con sus compañeros en el equipo escolar, pero no fue fácil, y no lo ha sido, que lo vieran como un jugador más en la duela.

“Al principio los jugadores y los entrenadores no sabían cómo tratarme, pero poco a poco demostré que podía ser como cualquier otro jugador, y dejaron de tratarme como si me fuera a romper, me empezaron a jugar fuerte”, señaló.

Un reto por cumplir

Con su mano adiestrada desde la línea de tres, y con la habilidad y osadía para driblar y anotar, Robert Whitaker ha jugado en ligas semi profesionales de Estados Unidos con equipos de Atlanta, Las Vegas, Nueva York, California y Texas.

Pero saltó a la fama cuando asistió como invitado a una gira de exhibición por China y Taiwán, donde la cadena ESPN lo descubrió, y proyectó su esfuerzo.

En el reciente Juego de Estrellas de la NBA, celebrado en febrero, Whitaker tuvo oportunidad de conocer a figuras como Kareem Abdul-Jabbar y Scottie Pippen, y fue invitado para participar el próximo año en el partido de las celebridades.

Con su ideología de “cree en ti mismo, trabaja, y lograrás lo que te propongas”, Robert Whitaker ha conseguido cambiar mentalidades e inspirar a muchos, pero aún tiene un reto por cumplir: debutar en una liga profesional; y por ello busca un lugar como escolta suplente en el equipo mochitense del Cibacopa.

“Me ha gustado mucho estar aquí, porque la gente ha sido muy positiva conmigo. La directiva me permitió hacer la pretemporada y espero convencerlos para quedarme”, externó.

Al interior del equipo, pese a la competencia natural por ser elegidos, el texano ha recibido mucho apoyo de sus compañeros, tanto dentro como fuera de la duela, y trabaja duro para mantener el ritmo de entrenamiento durante las dos sesiones diarias de práctica.

“Mis hijos están pendientes de lo que hago acá, mi familia cada día me motiva, me dicen lo orgullosos que están de lo que he hecho, y eso es lo que hace que valga la pena seguir intentándolo”, manifestó.

Pero Whitaker sabe que debe ajustarse a las exigencias de un deporte profesional, y a las críticas, y al fracaso.