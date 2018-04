Bon Jovi ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll - Periódico Noroeste

FARÁNDULA

Bon Jovi ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll

El emotivo acto reunió a otros roqueros que fueron aceptados, Moody Blues, Dire Straits, The Cars, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe

Noroeste / Redacción

Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits, The Cars, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe se unieron a la realeza de la música el sábado cuando fueron aceptados en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Richie Sambora, el guitarrista original de Bon Jovi se reencontró con la banda para una presentación en Cleveland que incluyó éxitos como You give love a bad name o It's my life.

La banda Moody Blues, con influencias del R&B, también subió al escenario para interpretar Your wildest dreams, indica marca.com.

La leyenda del soul Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe, la inspiración gospel de los primeros roqueros, fueron aceptadas de manera póstuma y los británicos Dire Straits completaron la promoción 2018 del Salón de la Fama, estos últimos sin estar presentes en la ceremonia.

"Simplemente no tenía ganas de venir, tan sencillo como eso", dijo el bajista John Illsley sobre Mark Knopfler (líder de la banda) durante una entrevista con Billboard. "No le supliqué y lo he hecho en varias ocasiones".

El santuario de la cultura rock consulta a unos mil historiadores y participantes de la industria musical para seleccionar a los aceptados.

El discurso de Jon fue bastante emotivo porque recordó al hombre que le enseñó a tocar la guitarra, Al Parinello; su tiempo trabajando para la compañía de luz en Estados Unidos; además de hablar de las bandas y músicos que influenciaron su carrera: The Animals, Thin Lizzy, Bruce Springsteen y hasta su participación en el disco de Navidad de Star Wars.

"Aprendimos a ganarnos a gente de todo el mundo que no conocía nuestro nombre", mencionó el cantante, de 56 años.

Simone, que ganó la entrada en su primera nominación, fue considerada una de las cantantes con más peso del Siglo 20, que llevó la sensibilidad de la música clásica al gospel y el jazz. Murió en Francia en 2003.

Tharpe, fallecida en 1973, fue seleccionada por su temprana influencia en el rock.

PARA SABER

-Bon Jovi, los roqueros de Nueva Jersey liderados por Jon Bon Jovi, quedaron primeros en la encuesta que también tomó en cuenta las preferencias de 6.8 millones de fanáticos.

-Ha vendido más de 120 millones de álbumes y lanzado varios éxitos que se colocaron en la primera posición de las listas.

-Fue nominado por primera vez en 2011. Jon Bon Jovi ingresó a la inmortalidad del Rock & Roll de la mano de sus actuales compañeros de banda David Bryan y Tico Torres, así como con los ex miembros Richie Sambora y Alec John Such. Sambora dejó la banda en 2013 y Such en 1994.