Brindan homenaje a Javier Valdez - Noroeste

RESPONSO

Brindan homenaje a Javier Valdez

Con música, danza yoreme, teatro y poesía, Ríodoce, amigos y familiares del periodista sinaloense conmemoran un año de su fallecimiento exigiendo justicia

Leopoldo Medina

“Quisieron acallar mi voz, quisieron aplastar mi pluma, la maldad no puede con Dios, se necesitan más de dos para callar tan sólo a una. Quisieron que me calle yo, no sucedió sigo cantando. Para matar la libertad 12 balas no es suficiente, para matar la dignidad, la valentía, fuerza y verdad, es imposible, nadie puede”.

Estas son algunas coplas del tema Sigo Vivo, que la noche de este lunes sonó como fondo para dar la bienvenida a los amigos, familiares y periodistas a la explanada de gobierno, donde con una velada cultural convocada por Ríodoce, que incluyó música, danza yoreme, teatro y poesía se recordó la figura de Javier Valdez, en su primer aniversario luctuoso.

Un gran sombrero amarillo iluminado con velas decoró la explanada, a un costado la frase “Justicia Javier Valdez” se destacó con grandes letras, como un recordatorio que su luz sigue iluminando a aquellos que hasta hoy no se han cansado de exigir justicia en su nombre.

“Colegas periodistas, activistas, amigos y amigas, hoy se cumple un año de que Javier fuera asesinado y en todos estos días, el no contar con su presencia hubiera hecho más difícil toda esta trágica experiencia para nosotros, gracias por su acompañamiento, el saber que conocieron, admiraron y respetaron el trabajo de Javier es para nosotros muy reconfortante”, expresó Griselda Triana, esposa del periodista.

En el inicio de la velada cultural, Triana agradeció a todos los que forman la comisión que sigue el caso de Javier Valdez, así como al semanario Ríodoce quien convocó a esta Jornada Nacional para seguir exigiendo que el crimen de su esposo sea esclarecido.

“Agradezco a quienes integran Recuper-Arte, al colectivo Martes de Poesía, al cantante Víctor Franco, a Alex López del Café Teatro Cúcara y Mácara, así como a todos los responsables de este responso que tiene como objetivo liberar el alma de Javier, del que cuesta desprenderse porque no nos es fácil, pero de corazón les agradecemos todo lo que hacen por él y lo que vamos a seguir haciendo para que esto no quede trunco, que la justicia llegue, muchas gracias”, subrayó Griselda.

Despiden su alma

Durante la velada, la danza yoreme formó parte del responso en la figura del maestro Leonardo Yáñez y compañía quienes realizaron algunas danzas, frente a una figura postrada en una mesa, simulando el cuerpo de Javier Valdez acompañado de figuras de santos patronos de la familia y del filósofo Platón como sinónimo de conocimiento.

“Lo que estamos haciendo es un acto responsorial que dentro de la tradición Yoreme se llama Cabo de Año, una conmemoración por el año de su muerte, y de acuerdo a la tradición estamos despidiendo ahora sí el alma de nuestro amigo, despidiéndolo de este sueño, de la tierra, para enviarlo a la luz, lugar donde siempre estuvo”, expresó Yáñez.

Recordó que hace 35 años él y Javier coincidieron en la calle, él bailando y el periodista tocando un tambor como parte de un grupo de música tradicional latinoamericana llamado Culpehuatl, conocido por sus melodías folclóricas y de protesta.

“Con este homenaje estamos reconociendo la figura emblemática de Javier y también de alguna manera nos sumamos a esta jornada para que no se olvide el legado de nuestro amigo en sus facetas como periodista, sociólogo, promotor cultural y escritor.

Platicó también que fue Javier quien durante una gira acompañando al maestro presentó el libro Coyólin: La historia de un niño en defensa de la mariposa cuatro espejos, una historia de niños yoremes, la cual se presentó con teatro guiñol para los pequeños por parte del grupo Delta Teatro dirigidos por Alex López.

Judith Cárdenas, del Colectivo Martes de Poesía se mostró agradecida con Ríodoce por la invitación a formar parte de esta velada cultural en la que leyeron una selección de poemas alusivos al tema de la justicia y la paz.

“Esta noche estuvieron programadas varias personas para realizar lectura de poemas, entre ellos la señora Griselda, esposa de Javier quien leyó un poemario dedicado al periodista, se leyeron poemas de Eduardo Galeano, textos míos y de Abigail Bojórquez”, señaló Judith.

En el especto musical la música y sentimiento del cantautor sinaloense Víctor Franco se hizo presente interpretando varios temas de su autoría.

“Para mi es un orgullo poder servir, la canción que hice motivado por la muerte de Javier llamada Sigo Vivo, pretendo se tome como el himno a la libertad de expresión, es una canción dedicada a Javier, pero también a todos los periodistas y luchadores sociales caídos, con la cual honro el trabajo de los valientes, de aquellos que no ven de soslayo los problemas y los afrontan”, comentó el cantautor.

En su intervención, Franco interpretó los temas México me duele verte, Hazlo por México, Aunque me duela el alma, Ayer soñé, y claro está Sigo Vivo, con la que hizo un llamado a la paz, a la unión de los mexicanos, a tratar de detener la muerte entre compatriotas.

UN AÑO DE SU MUERTE

El 15 de mayo de 2017 el periodista y fundador del semanario Ríodoce Javier Valdez Cárdenas fue asesinado en pleno centro de la ciudad, por un grupo de hombres que le cerró el paso a su vehículo y le disparó 12 veces.