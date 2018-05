Buscan las mamás belleza y seguridad en un auto - Noroeste

TU AUTO

Buscan las mamás belleza y seguridad en un auto

Las SUV y minivanes se imponen en el gusto de las reinas de la casa que no se fijan en tantos detalles técnicos a la hora de comprar un vehículo

Noroeste / Redacción

Hace muchos años, la mayoría de las mujeres no tenían la necesidad de preocuparse por elegir un auto porque para el mundo ellas "no trabajaban", su tarea estaba en el hogar y muy pocas sabían manejar; eso le correspondía al hombre, al esposo, que era el que trabajaba, el que sabía de autos y el que decidía qué era lo mejor para la familia.

Pero paulatinamente ese panorama fue dando un giro de 180 grados y hoy en pleno Siglo 21 las mujeres son las que trabajan, que van al súper, que llevan a los niños a la escuela, al club, al doctor, que manejan en carretera y que hasta llevan al esposo al trabajo, y que por lo tanto ahora son ellas las que dicen la última palabra a la hora de comprar un vehículo para la familia.

En México existe una infinidad de marcas y modelos, entonces la elección es difícil. Pero mientras un hombre necesita un promedio de dos meses antes de decidirse a comprar un vehículo, las mujeres se preocupan menos, generalmente no investigan sobre las cualidades técnicas, los servicios de mantenimiento o la información general auto. A ellas lo que les gusta que su carro sea bonito y amplio.

En una encuesta con mujeres casadas, el 90 por ciento consideró que el vehículo ideal para una mamá que además de ser ama de casa es el “chofer” de los niños, es aquel que les brinda, primero, sensación de seguridad como para “echar lámina” en caso de ser necesario.

En ese sentido, está confirmado que los autos más demandados por las mamitas son las siguientes:

- Chrysler Pacífica

La minivan familiar para toda mamá que le gusta que no deja de ser elegante, con alto estándar y segura teniendo un equilibrio excepcional, además la razón de ser de esta belleza es compartir tiempo, espacio y aventuras con los que más amas.

- Jeep Renegade

La combinación perfecta entre tecnología, diseño y desempeño que toda mamá atrevida podrá tener en la cochera. Además está hecha para que tú y tus acompañantes estén más que tranquilos y protegidos en todo momento.

- Fiat Mobi

El auto hecho para toda mamá vanguardista. Fuerte e imponente que no pierde estilo en ningún momento que no podrás perder el control e irás con toda la confianza por el camino. Además, con la tecnología de Live On llegarás con la energía y optimismo a donde quiera que vayas.

- Volvo XC90

Con terminados inmejorables, equipamiento abundante, y acabados a todo lujo es la camioneta Volvo XC90. Esta tan bien conseguida estéticamente como buen mueble o cocina fina. No hay SUV más equipada que esta, y ofrece un motor 2.0 con turbo y supercargador que entrega 320 caballos de fuerza.

- Toyota Sienna

Está al pendiente de los niños a cada minuto del día, incluso de los hijos de otras mamás. Es la clásica “soccer mom” que pasa por todos los infantes al colegio para después ir a depositarlos a la escuela de natación o a la cancha de fut. Necesita una camioneta amplia, cómoda, segura y práctica. La recomendación es clara, su mejor opción es una minivan, como una Toyota Sienna, que se ofrece en muchas versiones de equipamiento, todas con un V6 potente pero eficiente, y las insustituibles puertas laterales corredizas.

- GMC Sierra

Escapa de lo convencional, pues no quiere autos pequeños ni de motor “de licuadora”. Se siente más segura y protegida en una camioneta con la que pueda sortear muchos obstáculos, rodar fuera del pavimento, y cargar con bicis, hielera y hasta bolsa de dormir. No le apura el tamaño gigantesco para la ciudad, ni el consumo de combustible. Su alternativa idónea es la GMC Sierra, particularmente en su variante Denali, en donde absolutamente todo abunda: tamaño, potencia, equipamiento, espacio y capacidad de carga. Su motor V8 de aluminio y 6.2 litros que entrega 420 caballos la convierten en la pick-up más poderosa del orbe.

Seguridad y belleza

Requisitos que deben cumplir los autos para mamás

1. Espacio

2. Compartimentos de guardado

3. Reproductor de música

4. GPS

5. Automático y eléctrico

Los de lujo

Los cinco autos de lujo preferidos por las mujeres según la revista Forbes

- BMW Z4

- Lexus TSF

- Volvo C70

- Audi A3

- Lincoln Zephyr

80

Por ciento influye la mujer en la decisión de compra de un auto, según informa un comunicado de GM.