Cancela Sadol Osorio su participación en el proceso - Periódico Noroeste

PAN

Cancela Sadol Osorio su participación en el proceso

Con remitente dirigido a Ricardo Anaya, Damián Zepeda y Sebastián Zamudio, Sadol Osorio Porras, quien se había registrado para contender como Diputado local por el distrito 16 de Culiacán, presentó su solicitud para que se cancele su participación en el proceso electoral y se le haga entrega de la documentación que presentó al Partido Acción Nacional

Istar Meza

En la carta señaló hay irregularidades y violación a los estatutos y reglamentos, simulación de un proceso de designación de candidatos a puestos de elección popular y evidente falta de objetividad.

En entrevista dijo no se quiso esperar al resultado, anteponiéndose porque ya sabe en qué situación vienen, pues la militancia está muy enojada, con gran decepción de cómo se están dando las cosas en el PAN y por eso su idea fue declinar y trabajar en la dignificación del partido.

"Los resultados van a ser catastróficos, me queda a mí plenamente claro, cuando a la militancia no se le toma en cuenta, en consideración, pues la militancia no hace su trabajo, que es participar y lamentablemente ya estaremos viendo el desenlace de esta película después del primero de julio", advirtió.

Sadol Osorio refirió su molestia principal es que a estas alturas no se les haya dado informe de la situación que guarda el partido, si es o no candidato, cuando no está aspirando ninguna plurinominal, sino que se tiene que alistar a un proceso, que viene a ser muy difícil, pero que se está tomando a la ligera.

"Lo único que les interesa a esta dirigencia es el reparto de las cuotas, el reparto de las pluris y 'agandallar' lo más que se pueda, es lo que se está viendo y es el enojo de la militancia, por lo que ya que pase tiene que haber un despertar y exigencia de que salgan estos cuadros que se están acabando al partido y que lo están dejando más partido que nunca", señaló.

Dijo "hubo un agandalle" de Carlos Castaños, que no está abonando al proyecto de Anaya; Sebastián Zamudio, que lamentablemente es un títere, "un muñeco de trapo y de cartón al que están mangoneando"; Adolfo Rojo, que es el titiritero, que hace y deshace y en su momento Alejandro Higuera.