Canción de Víctor Manuel y Farruko causa polémica - Periódico Noroeste

Canción de Víctor Manuel y Farruko causa polémica

Las críticas provocaron que el artista puertorriqueño se disculpara públicamente

Noroeste / Redacción

MÉXICO (Infobae/SinEmbargo)._ El cantante puertorriqueño Víctor Manuelle salió a pedir disculpas ante la controversia generada por su más reciente canción junto al reggaetonero Farruko.

En el tema titulado Amarte duro, Farruko dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo . Esto que yo siento es puro como la coca ‘e Medallo y no soy Pablo, pero tú sabé lo que te hablo. Que si va’ a jugar con fuego, má’ me va a llevar el diablo. Me tienes enfermo como drogado usuario. Tengo vicio de ti, comerte es necesario... y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.

Además de hacer una evidente alusión al narcotráfico, a la ciudad de Medellín y al narcotraficante Pablo Escobar, Farruko también se refiere al caso de maltrato que tuvo la cantante Rihanna por parte de su ex novio, el rapero Chris Brown en 2009.

Las frases de la canción generaron gran malestar en las redes sociales.

Ante esto Victor Manuelle pidió disculpas y aseguró que en 25 años como artista es la primera vez que se enfrenta a una situación como ésta:

“Aquellos que me conocen saben que sería incapaz de fomentar o promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de género”, aseguró.

“A esas personas que entendieron la frase con mala intención quiero pedirle disculpas con la caballerosidad y el sentido de responsabilidad que me ha caracterizado. Somos humanos y todos nos equivocamos. Asumo toda culpa”.

Victor Manuelle explicó que la parte de la violencia perpetrada por Chris Brown a Rihanna es que fueron una pareja que tuvo una relación amorosa intensa y se estaba haciendo referencia al amor vivido antes del incidente entre ellos.

PARA SABER

-'Amarte Duro' forma parte del álbum 25/7 de Farruko.

- Este tema ha sido una producción del compositor Jay Lugo, el mismo que ha estado detrás de otros trabajos musicales de artistas como Ednita Nazario o Luis Fonsi.

Victor Manuelle y Farruko