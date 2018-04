Cárdenas, tras foto de Barrales: 'Votaré por Rascón, no apoyaré ninguna campaña conservadora' - Periódico Noroeste

Cárdenas, tras foto de Barrales: 'Votaré por Rascón, no apoyaré ninguna campaña conservadora'

Asimismo habló de los presidenciables, y a pesar de señalar qué características debe tener el personaje por quien votará, no mencionó el nombre de ninguno de los cinco candidatos

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- El ex Presidente nacional y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, reveló este día que en la Ciudad de México votará por el candidato sin partido, Marco Rascón, y para la Presidencia lo hará por quien impulse la reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética.

Este mensaje llega un día después de la fotografía que compartió en Twitter la abanderada de “Por la CdMx al Frente”, Alejandra Barrales, posando con Cárdenas tras una reunión que sostuvieron.

“El ingeniero Cárdenas es un ejemplo de congruencia y dignidad. Él comenzó la lucha por la que México dio un giro definitivo hacia la democracia y es gracias a su ejemplo que varias generaciones decidimos dar la batalla por la #CDMX”, escribió entonces la perredista.

A través de su cuenta de Twitter, Cuauhtémoc Cárdenas aseveró, además, que a nivel nacional no está dispuesto a apoyar ninguna campaña conservadora, y por subsiguiente a ofrecerle su voto.

“No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón. […] En lo nacional no apoyaré a ninguna campaña conservadora. Solo votaré por quien se comprometa a impulsar reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética.”

Sin embargo, a pesar de señalar qué características debe tener el presidenciables por quien votará, no mencionó el nombre de ninguno de los cinco presidenciables que participarán en la elección del próximo primero de julio.