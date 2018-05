Carlos Macías, seducido por la política en Chiapas - Periódico Noroeste

FARÁNDULA

Carlos Macías, seducido por la política en Chiapas

El amor por la tierra que lo vio nacer y la necesidad de mejorar las condiciones de los suyos, hizo que el compositor aspire a la presidencia municipal de Chiapa de Corso

Claudia Peralta

Así como la música e inspiración lo han llevado a enamorar a más de 100 países interpretando sus creaciones, ahora Carlos Macías está ante una gran musa: la política, en la que espera ganar la Alcaldía de Chiapa de Corzo, por el partido Por Mover a Chiapas.

La mejora de las condiciones de los suyos es su objetivo, sin embargo saber que está ante un "monstruo" del que está aprendiendo, y en el que desea conquistar con su guitarra, poesía y canto, como lo ha hecho con el público.

El compositor de Divina tú, Mil vidas, Después hablamos, Cuando me besas e infinidad de éxitos, sabe que los señalamientos por ingresar a la política no estarán fuera, como ha ocurrido con otros famosos. Entonces, por qué ingresar a la política.

"Es una locura, es un juego al que nunca imaginé entrarle, dice el Papa Francisco que 'la política debe servir para ayudar a los demás', que eso debería de ser, desafortunadamente todo lo han cambiado desde hace mucho tiempo para mal, la política sirve para que se sirvan los políticos, para que se llenen los bolsillos de dinero", manifiesta vía telefónica.

"Ingreso también, por otro lado, porque soy muy amante de mi tierra, a Chiapas, lo presumo por todos lados, en mis videos, cuando estoy en los conciertos, o podía quedarme a seguir criticando, porque siempre he sido un crítico del sistema, o actuar, y es lo que estoy haciendo".

-¿Qué te pasó por la mente cuando te llegó la invitación?

"Me dio un ataque de risa, me puse nervioso, lo consulté, estaba en una comida en San José de Las Casas, la mitad me dijo, no le entres y la otra me dijo: 'sí se hace', y mis amigos que se dedican a la política, senadores, presidentes municipales, me dijeron: 'no te metas a esta mier...', 'porque te va quitar tiempo, la gente te va atacar', y tu necesitas estar en calma", rememoró.

"Pero como siempre me gusta hacer lo contrario, dije 'ahora sí me meto'".

Ante la ausencia de líderes políticos, los partidos acuden a figuras públicas para atraer simpatizantes, ¿te sientes parte de eso?

"No lo voy a negar que así es, por eso me buscó el líder del partido Por mover a Chiapas, pero le he dejado claro que soy un candidato ciudadano, no soy partidista, no pertenezco al partido, nomás que ahora en la candidatura", dijo el autor.

Macías comentó que la gente le cuestionó el por qué no lo hacía de manera independiente, sin embargo él no tenía en sus planes incursionar, y si lo hizo es porque se lo propusieron.

"Lo hablé, le dije 'no vengo ha hacer titeré de nadie' o por ser Carlos Macías, el cantautor; yo vengo con una propuesta...", señaló sin entrar en detalle ya que no puede hablar de sus propuestas por el momento.

-¿Qué va pasar con tu carrera artística?

"Va a seguir a la par, claro que ahora que venga la campaña voy a estar muy metido ahí, no voy a trabajar esos fines de semana, pero si la gente me favorece voy a seguir trabajando", explicó el poeta de 42 años. "El día que me levante la mano seguiré con mi música, no puedo vivir sin la música".

"Voy a seguir, porque es lo que alimenta mi alma, la otra parte va ser para servir, para ayudar, no me gusta incluso usar la palabra ayudar, pero hay que ayudar a la gente, es nuestro deber, para eso nos vamos a meter ahí, para servir, no para servirnos".

Macías, quien ha cantado los temas de las telenovelas Quiero amarte y Amor bravío, rememoró la fortuna de estar respaldado por su obra musical.

"Estaba pensando que he tenido el privilegio de escuchar los aplausos de la gente muchas veces, y hoy quiero escuchar sus necesidades, para que todos tengan una oportunidad como la que yo tuve; yo vengo de vender tamales, alguien puso en mi face: 'ahora resulta que el indio tamalero quiere ser candidato', de manera despectiva y eso sí me duele, por un lado, pero por otro me fortalece", compartió orgulloso.

"Soy una prueba de venir de abajo, no necesito de la política, podría estar tranquilo con mis presentaciones, con las grabaciones, ahora que estoy feliz de que Cristian Castro va a sacar un tema mío".

-¿Qué harás para no contagiarte de lo negativo?

"En primer lugar pongo todo en las manos de Dios, con la fama ya me tocó lidiar, claro que el poder, el dinero, son dos atractivos que te pueden llevar a convertirte en algo que quizá no eras, quiero tener un equipo sano, estoy refugiándome en los jóvenes, creo que con ellos voy a tener grandes aliados porque muchos de ellos son amantes de mi música y me interesa escuchar esa parte", manifestó.

"Alguien por ahí, un periodista dijo: 'que alguien le diga a los gobernantes, porque seguramente no se los explicaron bien que el dinero que tienen ahí no es de ellos, para trabajar, para las cosas que se necesitan".

"En este poco tiempo que me he acercado a la política me he dado cuenta que la gran mayoría de los políticos están ahí porque no tienen otra manera de poder hacerse de dinero, no les importa que los insulten, que los exhiban, y poder tener un hueso y darse la vida de lujos", dijo.

El poeta musical, a quien los conocedores de este arte lo ven como el sucesor del maestro Armando Manzanero, sabe que es una pelea ardua la que sostendrá, pero vale la pena cuando se trata de la tierra que lo vio nacer.

"Mi campaña la voy a hacer cantando, ya me estoy aprendiendo la que dice: quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, del gran Fito Páez", apuntó entre risas nerviosas.

"En los eventos que yo haga, los mítines, siempre va a estar involucrada la poesía y la música, voy a tratar de unificar, porque sabes qué, lo que se necesita en México son gobiernos sensibles, que haya sensibilidad por la gente, sensibilidad por el arte, por el deporte, no es gran cosa, no estoy haciendo Disneylandia en un desierto, lo tenemos todo ahí: ríos, el Cañón del Sumidero, los Parachicos, las chiapanecas, una gastronomía muy rica".

Destacó que su madre esta involucrada directamente con la gastronomía, ya que realiza y vende los mejores tamales del mundo.

"Me encantó que ahora que la entrevistaron, dijo que sentía que su hijo podría ser el próximo Alcalde: 'lo que más alegría me da es que ahora si voy a poder vender mis tamalitos donde yo quiera y nadie me va poder decir nada'".

-¿No te da miedo la maldad y violencia que toca a los políticos?

-"No he pensado en eso, ni quiero pensar en eso, afortunadamente en ese sentido Chiapas es todavía muy tranquilo, hay lugares que sí son peligrosos", señaló.

"Lo que sí te puedo decir es que en el momento que yo vea en riesgo en mi persona, que vea cosas raras que no conozca, me disculparán pero primero yo, no pienso involucrarme ni metemerte en cosas que no deba y le pido a Dios que no pase nada más".

SU OBRA

La obra de Carlos Macías ha llegado a infinidad de países en su voz y en la de diversas personas, por el momento está por terminan su nuevo álbum con composiciones propias.

"Voy con el corazón y la guitarra en la mano, creo que la música puede hacer mucho, por el ser humano,

lo ha hecho y creo que se puede ser".

Carlos Macías

