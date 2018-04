Casi 800 mil mexicanos afectados por filtración de datos personales a Cambridge Analytica, confirma Facebook - Periódico Noroeste

Casi 800 mil mexicanos afectados por filtración de datos personales a Cambridge Analytica, confirma Facebook

Facebook adelantó que tomará nuevas medidas para hacer más segura la plataforma y restringir el acceso que los desarrolladores tienen a los datos de los usuarios, además de hacer más claros los avisos de privacidad y términos y condiciones

noroeste.com

Mike Schroepfer, jefe de la Oficina de Tecnología de la red social Facebook confirmó que 789 mil 880 mexicanos forman parte de los 87 millones de personas en todo el mundo que se vieron afectadas por la filtración de datos que realizó la consultora política británica Cambridge Analytica.

Según una gráfica presentada por la propia red social, los usuarios mexicanos ocupan el quinto lugar entre una decena de países afectados por la fuga de información. Todos usaron la aplicación "thisisyourdigitallife", asociada con Cambridge Analytica para la recopilación de datos.

De este total, 81.6 por ciento es de Estados Unidos (70 millones 632 mil 350 personas), 1.4 corresponden a Filipinas, 1.3 a Indonesia, 1.2 del Reino Unido y 0.9 de México, según las cifras reveladas por Facebook.

"A partir del lunes 9 de abril mostraremos a las personas un enlace en la parte superior de su News Feed para que puedan ver qué aplicaciones usan y la información que han compartido con esas aplicaciones", dijo la red social a través de un comunicado.

Facebook adelantó que tomará nuevas medidas para hacer más segura la plataforma y restringir el acceso que los desarrolladores tienen a los datos de los usuarios, además de hacer más claros los avisos de privacidad y términos y condiciones, en los que las personas acuerdan dar acceso a sus datos.

Por otra parte, un estudio de The Next Web, publicado en 2017, asegura que México es el quinto país que más utiliza Facebook a nivel mundial y es el primero de habla hispana. En total son alrededor de 85 millones de mexicanos los que usan esta red social en el país, de los cuales 16 millones radican en la Ciudad de México.

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer -edición dominical del diario británico The Guardian-, Cambridge Analytica se apropió de los datos de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado el programa destinado a prever e influir en el voto de los electores, creando perfiles psicológicos.

La empresa de consultoría recopiló en el año 2014, abundante información de manera indirecta a través de un investigador de la Universidad de Cambridge -institución academica que se desmarcó del caso-, el psicólogo rusoamericano Alexandr Kogan, quien había recibido permiso de la red social para recabar datos de sus usuarios para fines académicos.

Según explicó el ex director de investigación de información de Cambridge Analytica, Christopher Wylie al NYT, la consultoría recopiló información privada de millones de perfiles de Facebook, que utilizaron para influir en las últimas elecciones a través de "microtarget", por el cual enviaban información específica según el perfil durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. La mayoría de las veces, información falsa o "fake news".

Luego, una investigación encubierta del Canal 4 británico mostró que directivos de dicha empresa dijeron poder poner a políticos en situaciones comprometedoras, utilizando sobornos, chantajes y hasta trabajadoras sexuales ucranianas, así como difundir información errónea a través de internet.

En videos grabados con cámara oculta, afirmaron ante un periodista encubierto que se hizo pasar como un cliente potencial, haber trabajado en más de 200 elecciones en todo el mundo, entre ellas en México, Argentina, Brasil, Nigeria, República Checa, India y Kenia.

"Usamos eso en Estados Unidos y lo usamos en África. Eso es lo que hacemos como compañía. Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Malasia y ahora nos estamos moviendo a Brasil, Australia, China", indicó Mark Turnbull, director administrativo de Cambridge Analytica.

En noviembre pasado, Arielle Dale Karro, publicarrelacionista, ex modelo y poeta estadounidense a cargo de las operaciones de la empresa en México, lanzó por Facebook, el 23 de octubre del 2017, una convocatoria laboral dirigida a interesados en trabajar en las campañas para Gobernador en ocho estados: Guanajuato, Morelos, Puebla, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, así como para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Los solicitantes, a quienes Karro ofreció sueldos de entre 25 mil y 70 mil dólares anuales, debían ser "profesionales bilingües, con experiencia política y de preferencia maestría". según un anuncio publicado en el grupo "Foreigners in Mexico City" de Facebook, formado en su mayoría por extranjeros.

La agencia estadounidense Bloomberg anunció en julio pasado, que Cambridge Analytica se asoció con Pig.gi, una aplicación telefónica en México y Colombia que ofrece a 200 mil usuarios activos servicios gratuitos a cambio de ver anuncios, leer historias y realizar encuestas.

El pasado 16 de enero, el periodista Jenaro Villamil dijo en un análisis publicado por el semanario Proceso, que informes internos de la campaña del candidato José Antonio Meade Kuribreña señalan que habían contratado a Cambridge Analytica para modificar la tendencia favorable de su adversario Andrés Manuel López Obrador. Esto también fue dicho por la periodista Lourdes Mendoza, columnista de Reforma.

"Esa empresa [Cambridge Analytica] ha sido contratada para atacarnos, tengo información, es una empresa especialista en el manejo de publicidad y de guerra sucia. Se jactan de que fueron los que asesoraron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pido al INE y a la Fiscalía Electoral que investigue a esta empresa Cambridge", afirmó Andrés Manuel López Obrador el 17 de noviembre pasado, antes de ser candidato presidencial.

El político tabasqueño también acusó que la empresa llamada Gabinete de Comunicaciones Estratégicas (GCE), cuyo dueño es Liébano Saénz Ortiz, ex secretario particular del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, está vinculada con Cambridge Analytica.

Según el medio digital Aristegui Noticias, a la consultora británica también se le relaciona con Mowisat, una empresa con capitales mexicanos e ingleses que, según su modelo de negocios, ofrece internet en zonas marginadas del país con fines altruistas y servicios de banca electrónica para comunidades rurales.

Cambridge Analytica y Mowisat comparten oficinas en calle Bahía de las Palmas, no. 1, en la colonia Verónica Anzures, de la Ciudad de México, y, en su cuenta personal de Facebook, la misma Arielle Dale Karro publicó una oferta de trabajo de Mowisat, en la que solicitaban un diseñador gráfico, ofreciendo un salario de 2 mil dólares por 20 horas de trabajo.

En la empresa que provee servicios de Internet en zonas rurales aparece como consejero senior del consejo de administración, Ulises de la Garza Valdés, quien, sin ser militante del PAN, ocupó dos cargos en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: primero como oficial mayor del DIF y luego como director general de Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud (SSa), hasta 2011.

El pasado 21 de marzo, López Obrador aseguró, sin mostrar pruebas, que "es muy probable" que la empresa fue contratada por el empresario y activista Claudio X. González Guajardo, para "emprender una guerra sucia en su contra".

Ante las exigencias de los candidatos presidenciales y partidos políticos de investigar a esta impresa, el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo desconocer si Cambridge Analytica tiene operaciones en México y también confirmó que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) no está investigando a la empresa.

Unos días después, el 30 de marzo, la televisora británica Channel 4 News aseguró basado en una fuente, que Cambridge Analytica trabajó con el Revolucionario Institucional (PRI) hasta enero de este año.

Alexander Nix, ex director de la empresa, viajó a la Ciudad de México en septiembre del 2017 para dar una conferencia. Antes lo grabaron, cámara escondida, bromeando sobre su visita: "Tengo que ir [a México] por tequila y algunos tacos [...] Debo ver a mis clientes [...] quieren un saludo y firmar documentos, pero quieren firmarlo conmigo, así que viajaré para eso", señaló.