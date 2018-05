Celia Correa, una madre enamorada de El Recodo - Noroeste

DÍA DE LA MADRE

Celia Correa, una madre enamorada de El Recodo

La esposa de Alfonso Lizárraga, líder de Banda El Recodo, se concentra en sacar su mejor versión como madre, esposa, mujer y empresaria

Fernando Espinoza

Celia Correa de Lizárraga busca hacer de sus tres hijas mujeres fuertes y preparadas, a la par busca tiempo para vivir y mantener el romanticismo en su matrimonio. Como costumbre familiar, comparte el festejo del Día de las Madres con su mamá y su abuelita.

Hace 18 años que comenzó la historia de amor entre Celia y el músico y líder de Banda El Recodo Poncho Lizárraga, esta relación que llegó al matrimonio en 2004 tiene como frutos a Celia Sofía, Ivanna, Ximena.

Hasta la fecha, un día en la vida de Celia se desarrolla entre cuidar, educar y divertirse con sus hijas, ser la fan número uno y cómplice de Poncho Lizárraga y Banda El Recodo, y llevar las riendas de una empresa de joyería que ella misma creó hace aproximadamente cinco años.

Con motivo del Día de las Madres, Celia compartió en entrevista detalles de su vida, alentando a otras mujeres a consentirse.

- ¿Cuál es la fórmula para encontrar el equilibro entre tu rol de esposa y el de mamá de tres hijas?

“No sé si exista una fórmula... siempre trato de dar lo mejor de mí a los que más amo y a cada uno le dedico su espacio personal. Busco la manera de tener mi espacio con Poncho como novios, espacio entre madre e hijas, espacio individual con cada una y espacios todos juntos. Así, cada uno tenemos nuestros momentos que son únicos”.

- ¿Cómo combinas tus tareas como esposa y madre con tu faceta de empresaria?

“Se remonta a mi niñez, soy orgullosamente hija de una mujer empresaria, trabajadora y guerrera de la vida. Crecí en su oficina viéndola trabajar por sus sueños y por sacarme adelante, eso me llena de orgullo. Nunca me faltó su atención, claro que no es fácil, pero la familia es mi prioridad. Mis hijas y mi esposo son lo número uno en mi vida”.

“También Poncho tiene el ejemplo de su mamá, es una mujer empresaria muy trabajadora a la cual también admiro bastante, entonces, al provenir los dos de un matriarcado, comprendo lo importante que es para mí el realizarme en todos los sentidos, y él me apoya”.

- ¿Cuales consideras que son tus fortalezas y debilidades como mamá?

“Mi fortaleza definitivamente es el amor por mis hijas, para el amor de madre no hay cansancio ni imposibles. Mi debilidad es querer hacerlo todo y tener todo al 100, en todos los aspectos y eso a veces es abrumante. Debo aprender a soltar poquito. Mis hijas me han enseñado que cada mamá es perfecta antes los ojos de su hijo, con sus virtudes y sus errores”.

- ¿Cómo sincronizas tus actividades para darse tiempo de pareja, y que esa sincronía repercuta en la educación y formación de sus hijas?

“Todo tiene horarios en mi vida, la clave es estar bien organizada. Las mañanas son para el negocio, cuando mis hijas no están en casa; las tardes para nuestras hijas (tareas, clases extra curriculares y mil vueltas con ellas), y las noches son de pareja, somos muy desvelados y nos encanta ver series y platicar”

- ¿Cuáles han sido los retos más grandes que has tenido que superar?

“Los retos son todos los días, porque todos los días oriento a mis hijas, platico muchísimo con ellas, las guío, porque es en esta edad que uno les va llenando ‘la mochilita’ con todos los valores y principios que las acompañarán el resto de su vida adulta. Estoy educando a mis hijas para que sean mujeres fuertes, preparadas y femeninas, ¡las mujeres del mañana!”.

- ¿Qué consejos le darías a una mamá respecto a la educación de sus hijos?

“Que sigan lo que les dicte su corazón. Mucha gente se quiere meter en cómo educar hijos ajenos y no hay nada más genuino y atinado que el propio instinto maternal.”

AL RITMO DE LA MÚSICA

Ser compañera de vida de un personaje de industria musical no es fácil para Celia, y es que se trata del líder de una de las bandas sinaloenses más importantes. “La Madre de Todas las Bandas” no conoce fronteras y busca llevar su música a cada rincón del mundo. Lo anterior significa una ritmo de vida acelerado, entre conciertos en diferentes ciudades, en el país y el extranjero, viajes para promocionar su música, y asistir a entregas de premios.

- ¿Qué tan importante es involucrarse en las actividades de tu esposo?

“Él es mi fan número uno, como yo lo soy de él, su apoyo es incondicional. Tenemos pláticas largas de lo que queremos hacer con nuestras empresas, y así crecemos juntos. Yo le doy ideas para El Recodo y él me da ideas para mis negocios, creo que lo que nos identifica es que amamos lo que hacemos”.

“Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, por lo tanto mi preparación va muy de la mano con lo que él hace, siempre trabajamos en equipo, entonces cuando hay premios o eventos importantes él siempre me dice que merezco estar acompañándolo, porque son logros compartidos. Somos una pareja que tiene 18 años juntos, definitivamente somos un complemento”.

- ¿Qué tan difícil es ser la compañera de vida de un hombre famoso, que pertenece a una familia tan reconocida, y que viaja constantemente para presentaciones, promociones, etc?

“La verdad no es nada fácil, porque varios días de la semana tienes que ser el hombre y la mujer de la casa, padre y madre de los hijos. Afortunadamente cuento con un gran esposo que siempre está al pendiente de nosotras en donde quiera que se encuentre, y cuando él está en casa le gusta participar activamente en todo lo relacionado con nuestras hijas. Él (Poncho) es mi gran apoyo.

- ¿Cómo es el festejo del Día de las Madres en la familia de un músico?

“En la familia Lizárraga Correa siempre pasamos un rato con mi suegra y otro rato con mi abuelita y mi mamá, ya sea que desayunemos con una y comemos con la otra, lo más importante es la convivencia y estar todos unidos”.

TIEMPO PARA APAPACHARSE

Celia está consciente de que no todo en la vida es trabajo o responsabilidades del hogar, y no importa qué tan apretada esté la agenda, siempre tiene que haber un momento para soltarse, reír y disfrutarse.

-¿Cuales son las actividades que realizas para desestresarte?

“Viajar, ir al cine, a la playa y definitivamente no hay como reunirte con buenas amigas. Reírte y platicar es la mejor manera de soltar el cuerpo”.

-¿Qué hobbies tienes en lo personal y en lo familiar?

“En lo personal, trabajar, crear, viajar, leer, ver series y documentales. Me encanta el maquillaje, la moda y el diseño de interiores. En todo lo que me gusta hacer trato de incluir a mi familia, como en los viajes -hacemos muchos viajes familiares-, el cine, patinar, ir a la playa. Mi hobbie favorito es que mis hijas disfruten y siempre estén aprendiendo”

- ¿Cuál es tu secreto para, en medio de tantas responsabilidades, siempre lucir impecable en cualquier actividad?

“¡Gracias! Favor que me haces. Mi consejo aquí sería: ¡Mamás, no se abandonen! No por que seas mamá te descuides, recuerda que si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Ocúpate también de ti, realiza alguna actividad o deporte que te guste, arréglate; a veces una buena manicura o un tinte hace toda la diferencia, siéntanse bonitas, todas las mujeres lo somos. Y cuando una mujer se siente segura de sí misma lo proyecta”.

Celia Correa.