Chávez Jr. pensó en dejar el boxeo tras perder con Canelo - Noroeste

BOXEO

Chávez Jr. pensó en dejar el boxeo tras perder con Canelo

El boxeador sinaloense dijo que no le dolió perder ante el tapatío

Noroeste / Redacción

Julio César Chávez Jr. no se tomó a pecho la derrota ante "Canelo" Álvarez.

CIUDAD MÉXICO._ Julio César Chávez Jr. consideró dejar el boxeo tras caer ante Saúl “Canelo” Álvarez.

En entrevista para el portal ESPN, el boxeador sinaloense confesó que contempló la idea de no volver a pelear, pues aceptó que, contra todo pronóstico, la derrota con “Canelo” no le dolió como esperaba, y eso no le gustó.

