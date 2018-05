Chivas reconoce varias ofertas por Pizarro; Pulido no se va - Noroeste

FUTBOL

Chivas reconoce varias ofertas por Pizarro; Pulido no se va

Paco Gabriel de Anda dijo que han recibido muchas propuestas por Rodolfo tanto de Europa como de clubes mexicanos

Noroeste / Redacción

La directiva de Chivas no le cierra las puertas a Rodolfo Pizarro para una salida a Europa o hasta en Liga MX, porque las ofertas están, mas no se ha cerrado nada. Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del equipo comentó que ha hablado con el jugador para conocer su postura, mientras que de Alan Pulido aseguró el delantero seguirá con los Rojiblancos.

“No cerraríamos las puertas, por eso no defino, porque hay muchas ofertas, te puedo decir que hablé con él en la mañana y le dije que pase lo que pase tiene que estar convencido y satisfecho de lo que suceda. Si hay una oferta muy importante de Europa, ¿cómo le decimos que no?”, dijo el directivo rojiblanco.

“Hoy no la hay, porque en la mesa de Chivas no hay esa oferta, Rodolfo Pizarro no está fuera de Chivas, ¿qué sucederá? Hay que esperar, porque hay ofertas ahí y si convienen al equipo y sobre todo al jugador en Europa, habrá que aceptarla y darle esa oportunidad al jugador, hoy por hoy no las hay”, reiteró.

De Anda se extrañó que se hable que Pizarro ya esté acomodado en algún club, pero está consciente que puede resultar complicado retenerlo.

“Me sorprende, porque no hay nada con Pizarro ni con Pulido, se especuló mucho y es normal en caso de Chivas, muchos rumores, información que se tira por tirar, Pulido no sale, en el caso de Pizarro hay una insistencia de los medios. Sí ha habido ofertas de Europa sobre todo, de equipos mexicanos también, pero te puedo decir que en este momento Rodolfo Pizarro es jugador de Chivas”.