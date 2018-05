Christina Aguilera retomará sus giras tras 10 de ausencia - Noroeste

Christina Aguilera retomará sus giras tras 10 de ausencia

La cantante vuelve a los escenarios tras varios años de dar prioridad a sus hijos, con Liberation Tour

Noroeste / Redacción

Luego de 10 años sin hacer una gira, Christina Aguilera anunció este miércoles que arrancará el The Liberation Tour en otoño.

Estos shows empezarán el 25 de septiembre en Hollywood, Florida y recorrerán gran parte de Estados Unidos, publicó quien.com.

Justamente el 15 de junio saldrá a la venta su nuevo álbum Liberation, por lo que la gira será para promoverlo. Actualmente ya se puede escuchar el sencillo Accelerate.

La última gira de la cantante data de 2008, cuando hizo el Back to Basics Tour, show del disco homónimo. Desde entonces ha lanzado dos discos, Bionic en 2010 y Lotus en 2012. De hecho, en 2010 anunció que haría una serie de shows llamados Bionic Tour pero fueron cancelados.

"Hacer giras es tan aterrador para mí, porque primero soy madre", explicó hace unas semanas Aguilera a Billboard. "En parte por eso decidí quedarme como estaba (como juez en The Voice). Es fácil sentirse cómodo en el mismo lugar y no tener que preocuparse por dejar solos a tus hijos. Me he puesto en un segundo plano... (pero ahora) tiene que suceder. Deseo volver y mostrarle a mis hijos lo que su mamá realmente hace".