¿Cinta de Alfonso Cuarón, fuera de Cannes? - Periódico Noroeste

¿Cinta de Alfonso Cuarón, fuera de Cannes?

La disputa con la plataforma Netflix afectaría cinco estrenos, entre ellos el del mexicano

Noroeste / Redacción

La disputa entre Netflix y el Festival de Cannes es de largo aliento. Y es que el emblemático festival, de 71 años de trayectoria, enfrenta una compleja encrucijada con la irrupción de producciones cinematográficas de alta calidad que no fueron creadas para el cine, sino para ser consumidas a través de la televisión, publicó vanguardia.com.

Netflix, como el máximo exponente de las plataformas de streaming, se enfrenta duramente a los estatutos del certamen, que este año fueron reafirmados por el director del evento, Thierry Frémaux, en prohibir que compitan en las categorías oficiales aquellas cintas que no hayan pasado por las salas de cine francesas.

Como respuesta, Netflix amenaza con retirar cinco estrenos que serían parte del Festival de Cannes. Se trata de Noruega, película biográfica sobre el terrorista Andres Breivik dirigida por Paul Greengrass; Hold the Dark, un thriller protagonizado por Alexander Skarsgård; Roma, un drama familiar dirigido por el ganador del Óscar Alfonso Cuarón; They'll Love Me When I'm Dead, un documental sobre Orson Welles; y una versión restaurada de la película inacabada de Welles, The Other Side of the Wind.

El productor de esta última teme que su película se convierta en una víctima de la pelea entre Cannes y Netlix.

“Seremos un daño colateral si deciden no ir”, comentó a IndieWire.

Cannes y Netflix siguen “en conversaciones”, según un comunicado difundido por Fremaux, quien agregó que la plataforma sigue siendo “bienvenida” en el festival.

'ROMA'

La película “Roma” fue filmada en la Ciudad de México y está ambientada al final de los años 60 y principios de los 70.