Claman por la 'no criminalización del acto médico' en Los Mochis - Periódico Noroeste

#YoSoyMédico17

Claman por la 'no criminalización del acto médico' en Los Mochis

Médicos se manifiestan para exigir la liberación del médico Luis Pérez en Oaxaca

Carlos Bojórquez

08/04/2018 | 12:16 AM

CULIACÁN._ Miembros del Movimiento #YoSoyMédico17 y de diversos colegios de médicos se plantaron en la emblemática Plazuela 27 de Septiembre de Los Mochis para clamar un 'no a la criminalización del acto médico', en apoyo al médico oaxaqueño Luis Pérez.

José Francisco Villegas pidió la liberación inmediata de Pérez, quien fue detenido tras la muerte del niño Edward Luna, de 3 años, y se le imputa el delito de homicidio doloso eventual por negligencia médica.

"Estamos pidiendo a la autoridad que reconsidere la situación, porque no es punitivo lo que están haciendo. Creemos, como gremio, que están violando los derechos de Luis", comentó.

"Nadie de nosotros tenemos dolo de llegar a producir un daño a alguna persona. Si alguien llega con dolor, le recetamos un analgésico, y le cae mal y se muere, pues qué hacemos", agregó.

Los galenos solicitaron que el acto médico pase a regirse por el Código Civil, pues aseguraron que en lo Penal se cometen muchas injusticias contra el gremio.

Por su parte, Joel Mejía señaló que la manifestación se realizó de forma simultánea en todo el país.

"No es tanto el hecho de que se diga si Luis hizo o no hizo tal cosa, sino que se le está fincando una responsabilidad por la inexistencia de Terapia Intensiva en el hospital donde operó, y el Sistema Nacional de Salud no está preparado para tener Terapia Intensiva en primero y segundo nivel", apuntó.