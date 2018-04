'Coco' presenta escena inédita - Periódico Noroeste

CINE

'Coco' presenta escena inédita

La exitosa cinta de Disney/Pixar trae novedades en su versión Blu-ray

Noroeste / Redacción

02/04/2018 | 11:40 AM

Coco se convirtió en una de las cintas más populares del año pasado, incluso ganó el Óscar en las categorías Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, y su edición en Blu-ray contiene una escena nunca antes vista que impresionó a los usuarios en redes sociales.

El clip se titula Welcome to the fiesta y muestra esqueletos bailando por las calles llenas de colores y fuegos artificiales de la Tierra de los Muertos. Al final aparece Miguel, el protagonista de esta historia, tocando con un grupo de mariachis que se percata que aún está con vida.

De acuerdo con la información de Canacine, este proyecto de Disney/Pixar se convirtió en la película más taquillera en la historia de México al recaudar en 20 días 843 millones de pesos, superando la marca que alcanzó Los Vengadores en 2012 con 827 millones de pesos.

En China esta historia fue todo un éxito al conseguir casi 155 millones de dólares, una cifra inesperada en este país conocido por censurar las cintas en las que aparecen fantasmas, indica lasestrellas.tv.

Coco narra la historia de Miguel, un niño que adora la música, mientras que su familia la prohíbe. Al tratar de conseguir una guitarra para participar en un concurso de talentos, este niño termina en la Tierra de Muertos y para volver a casa necesita la bendición de su familia, aprendiendo una gran lección en esta aventura.

PREMIADA

La película "Coco" ganó en los premios Óscar en la categoría Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.