Colectivo lanza alerta: mañana, en el Senado, PRI, Verde y Panal intentarán imponer #LeyChayote - Periódico Noroeste

Colectivo lanza alerta: mañana, en el Senado, PRI, Verde y Panal intentarán imponer #LeyChayote

A través de un video, reporteros, organizaciones, instituciones, analistas y medios que participan en el colectivo #MediosLibres expusieron el gasto de millones de pesos por parte de los gobiernos para publicidad oficial

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– A siete días de cumplirse el plazo establecido, los senadores se reunirán de nueva cuenta esta martes para evaluar la Ley que regule la publicidad oficial en México, una minuta que el Partido revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) intentan aprobar sin discutir un dictamen elaborado, sin consenso y ni participación ciudadana.

El colectivo #MediosLibres –confirmado por organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y sociedad civil– acusó que el dictamen que se busca aprobar no atiende problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.

El Colectivo lamentó que pese a los esfuerzos de la sociedad civil para frenar la iniciativa, aún el Senado no llame a un diálogo para construir un dictamen de consenso y con una multiplicidad de voces que están inmersas.

“Los partidos PRI, PVEM y PANAL no pueden seguir ignorando las propuestas realizadas por los demás actores”, demandó el colectivo.

#MediosLibres exhortaron a los senadores para que reconsideren el dictamen y “escuchar las voces en contra de esta Ley General de Comunicación Social y frenar su aprobación”.

“Si esta ley pasa sin modificación representaría un retroceso para el derecho a la información y la libertad de expresión en el país”, indicaron.

A través de un video, reporteros, organizaciones, instituciones, analistas y medios que participan en el colectivo #MediosLibres expusieron el gasto de millones de pesos por parte de los gobiernos para publicidad oficial, una cifra que bien podría emplearse en beneficio de 6.4 millones de hogares en pobreza o favorecer a 5.4 millones de personas mayores a 65 años para su jubilación o pensión.

Recuerda que el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2017, fue antes de 30 abril de este 2018. Legislar esta ley en materia de publicidad oficial daría paso a la construcción de medios libres, críticos e independientes.

“La publicidad oficial ya no debe utilizarse como una herramienta de premio o castigo para medios de comunicación que se constituye como una forma de censura”, demandan en el video.

El Colectivo señala que ya quedan pocos días para termine el plazo otorgado por Suprema Corte, y existe preocupación porque en la Cámara de Diputados esta minuta ya fue aprobada.

“La Ley de Comunicación Social no resuelve los problemas de la publicidad oficial, no cuenta con criterios claros para asignación de ésta”, indican.

“Si permitimos que esta ley se aprueba así, nuestros recursos públicos, nuestros impuestos, seguirán siendo utilizados para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información”.

El jueves 19 d abril, las comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos no lograron aprobar la llamada #LeyChayote que mantiene la discrecionalidad del Gobierno federal para poder comprar a voluntad a la prensa en México.

El Presidente Enrique Peña Nieto se ha gastado 40 mil millones en publicad oficial, una cifra histórica. De acuerdo con organizaciones internacionales, el dispendio será aún mayor al cierre del sexenio: se calcula que ejercerá 60 mil millones de pesos, un nivel que no tiene precedentes en la historia México.

La Comisión de Estudios Legislativos fue la única que votó en contra de la minuta que, a decir de las organizaciones y del grupo de especialistas y periodistas identificado como #MediosLibres, busca ejercer control de los medios mexicanos. Se generó un empate con las demás comisiones.

“Esta suspensión en la votación no es más que el resultado del rechazo a un proyecto de ley que no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Ley General de Comunicación Social no es un producto que nace del consenso y de la participación ciudadana, es una mera formalización y simulación para que las y los legisladores no entren en desacato”, acusó el colectivo Medios Libres.

La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirigió una misiva al Senado de la República para que detenga la minuta del proyecto del decreto de la llamada #LeyChayote, pues después de un análisis consideró que no va acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y de ser aprobada podría afectar el goce de la libertad de expresión en México.

Explicaba que la ley tendría el efecto de reforzar al status quo en que se encuentra actualmente la gestión de publicidad oficial, perdiendo la oportunidad de establecer reformas en la materia.

Además destacó que el Senado debe considerar un espacio de consulta “adecuada y genuina con la sociedad civil”, que hasta el día de hoy, detalla, no ha sucedido. Indicó que el proyecto debe ser inclusivo y recoger diversas opiniones representativas de los diferentes actores de la sociedad que tengan interés en la regulación de la publicidad gubernamental.