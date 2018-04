Combate entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin queda oficialmente cancelada - Periódico Noroeste

BOXEO

Combate entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin queda oficialmente cancelada

El motivo es la actual suspensión del mexicano tras haber dado positivo a un control antidopaje

Noroeste / Redacción

La pelea presupuestada para el 5 de mayo entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin fue oficialmente suspendida, dada la sanción al peleador tapatío por un doping positivo por clembuterol.

El presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, anunció esta decisión, a pesar de que en los últimos exámenes Álvarez arrojó resultados negativos, mismos que no han levantado la suspensión que sobre él impuso la Comisión Atlética de Nevada.

“Vamos a cancelar la fecha del 5 de mayo en este momento, hay una audiencia para el 18 de abril con la Comisión y desafortunadamente no habrá tiempo para promover para el 5 de mayo”, explicó el promotor.

“Canelo” lamentó que se haya llegado a la cancelación y reiteró que es injusta porque su positivo fue por comer carne contaminada en Guadalajara, una situación por la que han pasado varios deportistas, incluso con futbolistas de la Selección Mexicana de Futbol.

“Aún no siendo intencionalmente me llega una sanción y lo respeto, esto me pesa mucho. La pelea, la revancha, tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy dura, para demostrar que soy el mejor peso Medio del mundo”, expresó Álvarez en una conferencia de prensa que ofreció en Los Ángeles.

Además lamentó que vea manchado su nombre, pues aclaró que siempre ha sido un peleador limpio y que aun cuando las pruebas no son obligatorias, él se ha sometido a ellas de manera voluntaria. Incluso señaló que se ha hecho alrededor de 90 exámenes y en todos ha salido limpio. Obviamente, a excepción de los dos en que dio positivo, el 17 y 20 de febrero pasado.

“Me siento triste, con impotencia de no poder estar en esta pelea”, agregó. “Quiero decirle a los medios, a los fans, que nunca los he defraudado”.