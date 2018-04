Combate Paola Preciado los prejuicios con su talento - Periódico Noroeste

VA TRAS EL ÉXITO

Combate Paola Preciado los prejuicios con su talento

La cantante sinaloense afirma que su amor por la música es lo que la mantiene en la búsqueda de una mayor proyección de su carrera

Félix Rodríguez

MAZATLÁN._ Dos minutos antes de la entrevista se retoca los labios. Es su tercera charla del día con los medios del puerto y cuando la invitan a pasar a una pequeña sala para hablar de su carrera como cantante, sus ojos escudriñan el espacio.

Paola Preciado está a la expectativa de la primera pregunta y responde sonriente.

La intérprete de norteño banda dice que está en el puerto para una presentación en La Hora Municipal, que se llevaría a cabo mañana en Plaza Sendero, sin embargo, fue informada que fue cancelada. “Estoy en espera hasta nuevo aviso, y ver si esta participación puedo cumplirla sin problemas con mi agenda de trabajo”.

La segunda pregunta la contesta un poco más confiada, segura de que su respuesta, como en un concurso de belleza, -el que podría ganar con la mano en la cintura, pues mide alrededor de 1.70 metros, sus ojos son aceitunados, su cabello por ahora es oscuro y tiene una sonrisa asequible. Es elegante, coqueta, jovial. Tiene la hermosura de la mujer sinaloense- le dará el triunfo.

“Yo no lo veo como una competencia hacia mis compañeras cantantes, siento que hay mucho talento femenino, hay muy poco apoyo y muy poca difusión a la música de nosotras las mujeres, ¿por qué?, la verdad no sé, todavía no lo logro descifrar”, dice.

“Veo más bien como que todas estamos luchando por ganarnos un lugar, un reconocimiento hacia lo que sabemos hacer, que es cantar, y hacia nuestro talento. Y creo que aún así, si hubiese alguien que estuviera haciendo lo mismo que yo, pues no creo que fuera una competencia, porque al fin de cuentas hay una diversidad”.

Aunque Paola dice desconocer por qué existe esa falta de apoyo al talento femenino dentro del género regional mexicano, se le insiste y lo suelta.

“Falta de credibilidad en el artista...”, asegura y revira: “Ahora te voy a preguntar yo a ti, tú me ves a mí ¿qué te imaginas de mí?, sinceramente, porque no me has escuchado cantar a lo mejor...”, pregunta un poquito exaltada, solo un poco.

Su pregunta denota eso, la falta de credibilidad de empresarios y de quienes deben impulsar la música de este género; de ahí la cautela, la desconfianza durante la entrevista.

“La mayoría de la gente lo piensa. Prejuicios... que te imaginas, das por hecho que si es guapa no canta, que a lo mejor no tiene el talento para estar, no va a cautivar, por decir. A mí me tocó que me digan ‘oye, pues tal evento, te quiero invitar, pero pues yo no sé si las chavas te respondan...’”.

-- ¿Y cómo le plantas cara a eso, acaso dices ‘yo soy la Paola Preciado y ‘ora’ lo verás...?

“-Risas- pidiendo la oportunidad, diciendo ‘dame la oportunidad de demostrártelo, veme arriba de un escenario y júzgame cuando conozcas mi trabajo’. Nos pasa con nosotras mismas como mujeres, que de repente ves a una chava y dices ‘ay, esta chava ni ha de cantar ni nada’, y ya cuando la ves cantando o haciendo las cosas bien, tu percepción cambia. Yo creo que hasta que me conocen y me ven, también tiene mucho que ver”, dijo un poco más tranquila.

“Yo lo noto, yo saco un tema, lo aviento a la radio, en las radios en las que estoy, no estoy en las todas partes como yo quisiera, no tengo el apoyo de una disquera. Tocan tu tema, pero lo tocan muy poco, lo tocan una o dos veces, y con una o dos veces nunca vas a tener un impacto, la gente es de escuchar y de escuchar para que se le quede grabado".

Reiteró que lo que les hace falta a las mujeres cantantes de este género es un apoyo real.

“Hay mucha gente que cree en mí, me brinda la mano y me apoya, y han sido piezas fundamentales en mi carrera, pero creo que falta mucho trabajo por hacer, y mucho por conquistar”.

-- En estos siete años de carrera, de tocar puertas y que unas se abran y otras no, ¿no te has decepcionado?

“Sí te cansa, pero es más grande el amor a la música, es más grande esa necesidad que hay dentro de ti por hacerlo, por cantar, por estar arriba de un escenario, por ver una cara feliz de alguien que te esté escuchando cantar”, expresa y se le observa un poco más tranquila, sus hombros ya no están arriba y sus manos ya no están entrelazadas. Está más “sueltita”

“Cuando escucho un ‘no’, o escucho 10 ‘sí’, digo a lo mejor falta ese que me dice ‘no’ convencerlo para que ese me siga, me hace para mí que sea un propósito, el ‘te lo voy a demostrar y voy a tratar de que me des la oportunidad demostrándote quién soy, de dónde vengo y que las cosas que yo hago las hago con amor, con talento y con entrega’”.

Afirma que su lucha por su espacio en la música es honesta.

“Amo cantar, no es un capricho. Creo que tengo una carrera ya de muchos años en la música, que me he preparado y he estudiado, y no creo que sea un artista improvisada”.

Propuestas denigrantes

Tras las denuncias ocurridas en Hollywood a finales del año pasado y a principios de este en México, sobre supuestos abusos sexuales y violaciones por parte de hombres de poder, Paola dijo que lamentablemente en el medio artístico esta situación “viene de la mano”.

“Lo que me ha pasado, y lo que ha pasado a otras compañeras como (a las vocalistas del grupo) Horóscopos, etcétera, siempre hay alguien que quiere, siempre hay alguien que te va a buscar, hay gente bien intencionada, que quiere andar contigo, que de verdad le gustas, y que quiere una relación seria; y hay gente que nada más quiere sacar provecho de un momento y ya, hay gente que dice ‘yo tengo el poder de estar aquí al frente de... y a lo mejor por la necesidad como artista va a aflojar, va a aceptar tener algo que ver conmigo’”, lamenta.

Sin embargo, la culiacanense rechaza ceder ante cualquier propuesta que la denigre, y ha sabido “torearlas”.

“Yo tengo muy claro lo que quiero, y también tengo muy claro quién soy, yo sé que no tengo que acceder a algo que me denigre, que me ofenda para lograr algo, porque si no pues en ese caso yo no tendría 7 años picando piedra, y a lo mejor estaría en otro nivel, como mejor alguien ya lo ha hecho. Hay muchas oportunidades, hay muchas puertas que tocar, si no es por un lado será por otro (buscar el éxito)”, asegura.

“He sabido torear ese tipo de situaciones, tratar de no salir mal con la gente, de no tener un problema, porque la vida da muchas vueltas, y al fin de cuentas cuando conocen tu lado humano, el que está detrás del artista, cómo eres como persona, lo que te está costando, lo que te ha costado, también hay un respeto”.

Tiene un ‘Amor prohibido’

Paola Preciado anda “como niña en dulcería” y presume su más reciente trabajo. Hace poco grabó el tema “Amor prohibido”, un éxito de la desaparecida Selena y lo hizo como un homenaje por el vigésimo tercer aniversario luctuoso de la texana, pero con banda sinaloense.

Con esta melodía, Paola cumple un sueño que anhelaba desde hace mucho tiempo: cantar con banda.

“Estoy muy contenta porque es la primera vez que saco un tema con banda a los medios de comunicación y grabo algo con banda, y aparte cobijada por un gran cantautor, Luciano Luna, que fue quien hizo los arreglos y la producción de otros temas que también estoy preparando con banda, que si Dios quiere ya pondrán escuchar”.

“Amor prohibido” ya está en YouTube, en el canal de Paola Preciado, y fue grabado en el Lago de Chapala, Jalisco.

La intérprete además continúa con la promoción de su disco más nuevo, titulado “Ojo por ojo”, y graba un tema con mariachi, “Renuncio a ti”, que lanzará más adelante.

