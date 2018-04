Comienza despliegue de soldados de la Guardia Nacional de EU en frontera con México [VIDEO] - Periódico Noroeste

Este viernes por la tarde comenzó el despliegue de tropas militares en la frontera con México, tal como lo ordenó el presidente Donald Trump el día de ayer. Por su parte, la Guardia Nacional de Texas informó que enviará a 250 efectivos a la zona fronteriza durante las próximas 72 horas.

"Esta movilización respalda las prioridades del gobernador y del presidente para asegurar nuestra frontera", dijo la general Tracy Norris, asistente general adjunta del Departamento Militar de Texas, que supervisa las ramas de la Guardia Nacional del estado.

"Según la misión, un soldado podría estar armado para defensa propia, pero depende de la misión y los requerimientos establecidos por el Departamento de Seguridad Interna [DHS, por sus siglas en inglés]", dijo ante cuestionamientos de reporteros y minutos antes de que partieran los primeros helicópteros.

Norris no indicó el número total de militares de la Guardia Nacional que enviará Texas a la frontera con México. Tampoco informó si tendrían la facultad de arrestar a los migrantes que cruzan ilegalmente.

Tras los comentarios de Norris, dos helicópteros militares despegaron del Centro de Reserva de las Fuerzas Armadas, ubicado en Austin, Texas. Junto con las tropas, vehículos, equipos de aviación y otros equipos fueron enviados a la frontera sur de Estados Unidos.

#Texas #NationalGuard Lakota aircraft currently on their way to the US -Mexico border. pic.twitter.com/kFnlNnNBtx