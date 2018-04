Con AMLO se tendrán trabajos dignos, afirma Rocha en Elota - Periódico Noroeste

PROCESO ELECTORAL 2018

Con AMLO se tendrán trabajos dignos, afirma Rocha en Elota

Los candidatos al Senado por Morena, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro dialogaron elotenses

Magdalena Rodríguez

LA CRUZ, Elota._ Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, candidatos al Senado por Morena, estuvieron en el municipio compartiendo con los elotense el proyecto de Nación que tiene el candidato a Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para transformar al país.

En una primera visita, los candidatos al Senado, quienes estuvieron acompañados por Olegaria Carrasco, candidata a Diputada federal por el Sexto Distrito, realizaron un recorrido por las instalaciones del Módulo de Riego donde saludaron a los trabajadores.

Posteriormente se trasladaron a la velaria de la Plazuela Municipal “Miguel Hidalgo”, donde sostuvieron un encuentro con una centena de simpatizantes, entre ellos se encontraban los ex alcaldes priistas Héctor Manuel Sánchez Macario y Candelario García Zamora, este último se comprometió a llevar por todo el municipio el proyecto de los candidatos de Morena.

Ahí, Rocha Moya compartió con simpatizantes cifras otorgadas por el candidato a la Presidencia de la República por Morena de jóvenes que han sido rechazados de las universidades, así como de jóvenes que no estudian ni trabajan.

“En el caso de las oportunidades laborales, hay 2 millones 300 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que muchos de ellos se alquilan de sicarios en el crimen organizado... quien no tiene un joven en casa y quien no tiene ese problema de que trabajen, los que estudian se vuelven ingenieros van y piden trabajo y no consiguen y así hay muchos”, dijo.

Ante la pregunta de que si tienen duda de que Andrés Manuel López Obrador, será Presidente de la República, los presentes al unísono contestaron que no.

“Si él es Presidente, el 1 de noviembre los 300 mil jóvenes van a recibir becas y los 2.3 millones de jóvenes van a recibir una especie de beca–trabajo, él (López Obrador) le llama trabajo para asistir a un empresario y capacitarse a un comerciante, un productor, para que luego ese comerciante, empresario los pueda contratar bien, con un pago digno”, dijo.

En su intervención, Imelda Castro manifestó que la efervescencia del cambio ya está, ante el hartazgo de los gobiernos que han estado anteriormente, quienes no han dejado nada bueno al ir de mal en peor.

“Hagamos conciencia de que ésta es la última oportunidad que tenemos de cambiar, y hacer historia y levantar este país que está tan golpeado y tan dolido, en esta zona nos vamos a las orillas de Elota y vean en qué condiciones vive la gente, por eso les vengo a pedir que razonemos y reflexiones sus voto”.

Los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia pidieron el apoyo parejo para los candidatos de Morena, desde la Presidencia de la República, pasando por los candidatos al Senado, Diputado federal, presidencia municipal y Diputado local.