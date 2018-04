Con la satisfacción de ser estilista - Periódico Noroeste

ROSARIO

Con la satisfacción de ser estilista

Noemí señala que su oficio llegó por una coincidencia que se convirtió en una pasión

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Noemí Burgueño Trujillo afirma que toda una vida la ha dedicada al estilismo, oficio que aprendió por coincidencia pero que terminó por convertirse en su pasión, y la forma de sacar adelante a sus hijos, al ser madre soltera.

Ella afirmó que este oficio que le ha dado múltiples satisfacciones.

Recordó que fue en el 2001, con tan sólo 18 años cuando en busca de estudiar llegó a Guadalajara, donde realizó varios oficio hasta llegar a una estética donde se le presentó la oportunidad de aprender.

“Yo me fui de aquí (Rosario), para estudiar una carrera, pero no estaba segura de lo que quería y sin querer me encontré con el estilismo y me apasionó”, relató.

Para poder mantenerse en la ciudad, primero trabajó en un estudio de fotografía vendiendo paquetes, posteriormente en brincolines, hasta llegar a una estética que se convirtió en su escuela, comentó.

“De principio no me llamaba la atención pero empecé agarrarle el amor, y ahora lo realizo con alegría”, argumentó.

Del abanico de posibilidades que ofrece este oficio, lo que más le atrae es maquillar y realizar peinados por la complejidad que requiere, pero el corte es su fuerte al existir una mayor demanda, expresó.

Actualmente Noemí al ser el sostén de su familia trabaja en la cabecera en conocida barbería, mientras que por las tardes en su hogar continúa en la comunidad de Apoderado.



