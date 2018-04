Conchita Wurst revela que tiene VIH - Periódico Noroeste

SALUD

Conchita Wurst revela que tiene VIH

La cantante austríaca ganadora de Eurovisión en 2014 comentó que su ex pareja lo tiene amenazado para que guardara silencio

Noroeste / Redacción

16/04/2018 | 09:55 AM

La cantante austríaca Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión en 2014, ha confesado ser portadora del VIH, y ha explicado que la razón por la que revela esta información en estos momentos es que se ha visto amenazada por su ex pareja.

"Ha llegado hoy el día de liberarme para el resto de mi vida de una espada de Damocles: desde hace muchos años tengo VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana)", escribe el "alter ego" del cantante Tom Neuwirth en un mensaje publicado la noche del domingo en su cuenta de Instagram.

"-Este dato- es irrelevante para la opinión pública, pero un ex amigo me amenaza con hacer pública esta información privada, y yo no le daré a nadie el derecho de causarme miedo e intentar de esta manera tener influencia en mi vida".

Conchita resalta que, al fin y al cabo, es mejor que una información así sea dada a conocer por él, a que otro la divulgue, indico cronica.com.mx.

"Espero dar ánimos (a otros en situaciones similares) y haber dado un paso más en contra de la estigmatización de las personas que se han infectado, ya sea a través de su propio comportamiento o sin culpa propia", con el virus del sida, indica.