Condiciona Jorge Barrón regreso al Ayuntamiento de Angostura - Periódico Noroeste

Condiciona Jorge Barrón regreso al Ayuntamiento de Angostura

Dice que si no destituyen a Perfecto Ruelas Beltrán como Tesorero, él no regresa como Secretario del Ayuntamiento de Angostura

Sergio Lozano

ANGOSTURA._ Jorga Barrón Estrada, quien presentó su renuncia como Secretario del Ayuntamiento de Angostura, pero que aún no se la han aceptado, pide que destituyan a Perfecto Ruelas Beltrán, como Tesorero, o de lo contrario no regresará al Ayuntamiento.

“Estamos en compas de espera, yo ya presenté la renuncia y no me la han aceptado y me pidieron de hoy viernes al lunes para que tome una decisión, por eso me voy a reservar hasta el lunes para dar una respuesta”, dijo.

Barrón Estrada, pide que Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán no esté en la Tesorería del Ayuntamiento, porque según él no es conveniente para el buen desempeño de la administración.

“No es conveniente para el buen desempeño de la administración, ya estamos a prácticamente a unos meses para el cierre del ejercicio fiscal de la administración y se necesita una persona que realmente tenga conocimiento de los hechos”, manifestó.

El Secretario con renuncia, dijo que el subtesorero ya está empapado de los trabajos que ahí se hacen y no es posible que pongan a otra persona nada más por cuestiones políticas.

“No es que dude yo de la capacidad de Ruelas Beltrán, no considero yo conveniente para el buen desempeño de la administración”, dijo.

Jorge Barrón aclaró que de no destituirse a Ruelas Beltrán, no regresará a al Secretaría del Ayuntamiento, ya que no busca el beneficio personal, sino el que se de un buen desempeño de la administración,

Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán, de desempeñó desde el inicio de la Administración como Director de Desarrollo Social, cargo que dejó en días pasado tras ser nombrado y aprobado por los regidores en pleno como Tesorero.

En esa sesión de Cabildo el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Barrón exhibió de palabra un supuesto faltante de 800 mil pesos de los programas de Desarrollo Social.

Ante esto Ruelas Beltrán comentó que ese dinero del que habla Jorge Barrón, es un recurso que le tocó aportar a los beneficiarios del programa de vivienda y que hasta estas fechas no lo han aportado en su totalidad, aclarando que no existe ningún desfalco en ese departamento.

“Estamos en compas de espera, yo ya presenté la renuncia y no me la han aceptado y me pidieron de hoy viernes al lunes para que tome una decisión, por eso me voy a reservar hasta el lunes para dar una respuesta”.

Jorge Barrón Estrada

Ex Secretario del Ayuntamiento de Angostura