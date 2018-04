Condiciona Jorge Barrón su regreso al Ayuntamiento de Angostura - Periódico Noroeste

Condiciona Jorge Barrón su regreso al Ayuntamiento de Angostura

Dice que si no destituyen a Perfecto Ruelas Beltrán como Tesorero, él no regresa como Secretario del Ayuntamiento

Sergio Lozano

ANGOSTURA._ Jorge Barrón Estrada, quien presentó su renuncia como Secretario del Ayuntamiento de Angostura, pero que aún no se la han aceptado, pide que destituyan a Perfecto Ruelas Beltrán como Tesorero, o de lo contrario no regresará al Ayuntamiento.

“Estamos en compás de espera, yo ya presenté la renuncia y no me la han aceptado y me pidieron de hoy viernes al lunes para que tome una decisión, por eso me voy a reservar hasta el lunes para dar una respuesta”, dijo.

Barrón Estrada pide que Ruelas Beltrán no esté en la Tesorería del Ayuntamiento, porque según él no es conveniente para el buen desempeño de la administración.