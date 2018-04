Coppel Luken nada más exprime y explota a los sinaloenses: Imelda Castro - Periódico Noroeste

DICE CANDIDATA

Coppel Luken nada más exprime y explota a los sinaloenses: Imelda Castro

Al empresario le preocupa que AMLO llegue a la Presidencia de la República ya que con él como Presidente no evadirá impuestos, señala

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Enrique Coppel Luken nada más exprime y explota a los sinaloenses, afirmó Imelda Castro Castro, candidata al Senado en Fórmula con Rubén Rocha Moya, luego de que el empresario sinaloense sugiriera una alianza PRI-PVEM-PANAL y PAN-PRD-MC para las elecciones del 1 de julio y aseverara que Andrés Manuel López Obrador no es apto para llegar a la Presidencia.

"A lo mejor le preocupa mucho a él que no se le haga la sindicatura de La Primavera, él está buscando que La Primavera, esa isla que él creo para irse y separarse de la gente de la cual vive. Por eso no conoce la realidad de Sinaloa no la siente, nada más exprime y explota a los sinaloenses", criticó.

