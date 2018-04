Cornelio salió a la tienda y lo desaparecieron en Culiacán - Periódico Noroeste

Cornelio salió a la tienda y lo desaparecieron en Culiacán

Marcos Vizcarra

Cornelio Zavala Camacho se encuentra desaparecido desde el 29 de marzo. Ese día fue a la tienda, pero ya no regresó.

“Él se fue caminando a la tienda y ya no volvió, yo le marqué y ya no contestó. Yo no supe, hasta el otro día a mediodía que se lo habían llevado unas personas en un carro rojo a la fuerza, es todo lo que yo sé”, aseguró Ana Elizabeth Ramos Mariscal, esposa de Cornelio.

“Yo lo busqué que no estuviera detenido por algo, que no estuviera en los hospitales, porque no aparecía, pero yo no he sabido de él desde ese día, desde que yo le marqué me mandó a buzón su teléfono, es todo lo que yo sé”.

Cornelio tiene 38 años. Él se dedica a vender ropa en distintos tianguis de la ciudad, pero fue desaparecido cuando, según relatos de testigos a la familia, unos hombre lo subieron en contra de su voluntad a un vehículo.

De acuerdo con Ana Elizabeth, esposa de Cornelio, se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público especializado en ese delito, pero a la fecha no se ha sido localizado.

“Me dijeron que ya habían mandado todos los documentos a las diferentes partes a ver si estaba detenido, para ver si me lo estaban negando por investigación o por algo y lo mandan a Semefo ellos también, que solamente faltaba que les contestara los militares, para dar por hecho que no está en ninguna parte”, indicó.

“A mí me dijo la muchacha que me atendió que ellos mandaban a dos personas a investigar, que asignaban a dos personas a investigar, pero ni me han hablado ni han venido, yo por lo mismo fui a preguntar, yo digo que eso lleva su tiempo, porque ya ve que todos los días desaparece gente”.

La esposa de Cornelio pidió que quien tuviera mayor información de él se comunicara al teléfono 911.