Cornelio salió a la tienda y lo desaparecieron en Culiacán - Periódico Noroeste

CASO

Cornelio salió a la tienda y lo desaparecieron en Culiacán

Marcos Vizcarra

Cornelio Zavala Camacho se encuentra desaparecido desde el 29 de marzo. Ese día fue a la tienda, pero ya no regresó.

"Él se fue caminando a la tienda y ya no volvió, yo le marqué y ya no contestó. Yo no supe, hasta el otro día a mediodía que se lo habían llevado unas personas en un carro rojo a la fuerza, es todo lo que yo sé", aseguró Ana Elizabeth Ramos Mariscal, esposa de Cornelio.

