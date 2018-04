Correrán para crear conciencia - Periódico Noroeste

CÁNCER DE MAMA

Correrán para crear conciencia

La Fundación Bella y el Instituto Municipal del Deporte llevarán a cabo carrera para crear conciencia sobre el cáncer de mama

Karen Bravo

Con motivo de crear consciencia sobre el cáncer de mama, el próximo 15 de abril se llevará a cabo la segunda carrera rosa "Corro por alguien a quien amo", organizada por la Fundación Bella y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Culiacán.

Señaló Martín Gavica, presidente de Fundación Bella, que los eventos de consciencia sobre el cáncer de mama no solamente deben limitarse al mes de octubre, puesto que todo el año las mujeres deben acudir a realizar los exámenes que pueden salvarles la vida.

Pese a la abundante información que hay sobre el tema, las mujeres no están acudiendo debidamente a realizarse exámenes ni se autoexploran, lamentó el activista.

"Hay miedo de si me descubren algo me va a dar cáncer y como ahorita no me han descubierto mejor no voy", expresó.

El recorrido será de cinco kilómetros sobre el conocido Malecón Nuevo, en punto de las 08:00 horas y se dividirá en categorías juvenil de 14 a 19 años, libre de 20 a 39 años de edad, máster 40 a 49 años y veteranos de 50 años de edad en adelante.

En la categoría de recreación entrarán todas las edades.

"En esta carrera a la gente se le pinta de rosa se le pone el nombre de la persona por la cual quieres correr ya sea un familiar que esté enfermo, un familiar que haya fallecido, un amigo, un sobreviviente o simplemente por ti", explicó Gavica sobre el lema de la carrera.

Se espera una afluencia de al menos 3 mil personas al evento, indicó Gavica. A lo largo del recorrido habrá puntos de activación por parte de patrocinadores.

La inscripción tiene un costo de 200 pesos por persona y será vendida en los restaurantes Panamá Tres Ríos, Pedro Infante, Las Quintas, Plaza Norte y Francisco Villa. Un día antes de la carrera serán entregados los kits a los corredores en la sucursal Panamá Tres Ríos de 10:00 a 21:00 horas.