Critican lento avance de trabajos en calle Hidalgo, en Escuinapa - Periódico Noroeste

Delegado de la Canaco

Critican lento avance de trabajos en calle Hidalgo, en Escuinapa

Comerciantes se ven afectados por falta de clientes

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Los trabajos en la calle Miguel Hidalgo en algunos tramos van lentos debido a que se tienen trabajadores ‘todólogos’, lo que afecta al sector comercial pues las ventas han bajado hasta un noventa por ciento, manifestó el Delegado de la Canaco en el municipio.

“Estamos como la puerta de Alcalá, sólo viendo pasar el tiempo, hoy después de 15 días vuelven a trabajar en la calle, el problema es que tenemos trabajadores ‘todólogos’, se bajan de la máquina para agarrar la aplanadora o para regar”, dijo José Luis González Sánchez.

Indicó que durante 15 días no se observó trabajos de ningún tipo en lo que es la calle entre Veracruz y el cruce con la Francisco Pérez, que es el final de la vialidad, la maquinaria permaneció parada.

Los trabajos volvieron ayer miércoles a la zona, pero siguen observando pocos trabajadores mientras el sector comercial sigue padeciendo, pues tienen dos meses aproximadamente con trabajos sobre ese lugar.

Llegó la Semana Santa en donde las ventas se mejoran un poco y es algo que no observaron, pues no pudieron vender nada, ya que no se puede pasar por el sitio, pese a que en ese tramo hay restaurantes, central de autobuses y otros negocios.

Además, mientras los trabajos se realizan ni siquiera han observado presencia de funcionarios municipales que pudieran ver cómo se están haciendo los trabajos o que les den una explicación a ellos como ciudadanos.

“No hemos visto a ninguna persona del Municipio, ni siquiera han venido a ver cómo se mueven las piedritas, nadie ha hecho presencia, sólo los trabajadores de la constructora”, dijo.

Para el sector, realmente es preocupante ver que se tienen a tan pocos trabajadores en cuadrillas de trabajo sobre la calle, pues no se tienen avances significativos en el lugar, mientras ellos son afectados.

Pues de lo que generan con sus ventas, con sus empleos, muchas familias se mantienen y también aportan al municipio, indicó, por lo que considera que se deben buscar mecanismos que obliguen a la constructora a contratar más personal o a buscar alternativas para que los trabajos se hagan de manera más rápida.

González Sánchez negó que hasta el momento se hayan acercado personas del Departamento de Desarrollo Económico, supieron de algunos créditos que se ofrecieron a vecinos de la calle Francisco Pérez pero hasta el momento al sector comercial de la calle Miguel Hidalgo no se han tenido acercamientos, precisó.