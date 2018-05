Cuando se acepta un hijo, ya no es un problema: Paty Peña - Periódico Noroeste

Día de las Madres

Cuando se acepta un hijo, ya no es un problema: Paty Peña

La presidenta de Fundación Down, está orgullosa de sus dos hijos con ese síndrome

Luis Ángel Gómez

Patricia Peña, mamá de dos hijos con síndrome de Down.

MAZATLÁN._ Aunque tienen síndrome de Down, Rodrigo y Guillermo Valdez Peña son distintos, pues cada uno tiene su propia personalidad, como las personas “normales”, comenta su mamá, Patricia Peña, haciendo la señal de comillas con sus dedos de las manos.

“¿Cómo le he hecho? Pues como cualquier madre, asumiendo mi deber, el compromiso de apoyar sus necesidades. En este caso, sus necesidades son diferentes a las de mi hijo mayor”, se refiere a René Alonso, quien vive en Monterrey, casado y con dos hijas.

“Con Rodrigo y Memo, ahí sí que, para siempre, son mi responsabilidad. Cuando las mamás aceptamos la condición de vida de un hijo con síndrome Down, no lo vemos como un problema, una carga, una pena; no lo vemos con tristeza”.

Continúa que para eso, pasó por un proceso de asimilación para superar las diferentes etapas que viven los padres, como el rechazo, la negación, el por qué a mí y la etapa de la búsqueda: qué hago y cómo le hago.

“Yo creo que cuando se acepta un hijo, en este caso, mis dos hijos con síndrome de Down, ya no es un problema ni una carga o algo que me genere dolor y tiene uno que irse dedicando a apoyar sus necesidades”, considera.

Rodrigo se acuesta en el sofá más grande la sala, luego se diirige a una habitación a buscar algo entre los closets, mientras Guillermo, quien le encanta posar ante la cámara, habla por teléfono con su novia en la mesa del comedor.

“Ellos dos son diferentes como cualquiera, como cada uno de nosotros, únicos e irrepetibles, con su personalidad y carácter, con sus gustos. Memo se ‘cuelga’ en el teléfono con la novia y milagro que ahorita la llamada fue corta”, dice Paty sonriendo.

Llegan Rodrigo y Guillermo

Después de su primogénito, nació Rodrigo con síndrome de Down y, como en cualquier caso, fue algo inesperado, pues cualquiera puede tener un hijo con esas características, que a Paty le tomó un año procesar.

“Gracias a Dios, me llevó un tiempo razonable, se puede decir; yo, en un año, me sentí bastante tranquila, relajada y pues a asumir el compromiso de hacer sus terapias y estar al pendiente de él”, recuerda.

Ella y su esposo, Raúl Valdez, al nacer Rodrigo, investigaron y buscaron qué había en Mazatlán para su tratamiento, y hace 28 años estaban las escuelas de educación especial y también investigó en otras ciudades.

“Tuve la fortuna de ir a Monterrey y México a conocer lo que había allá, y así conocí el Instituto Down en Monterrey y, seis meses después del nacimiento de Rodrigo, fui a un curso, en México, en Comunidad Down AC”, menciona.

En esos lugares, tuvo la oportunidad de conocer más sobre esta condición genética, conocer y convivir con niños o personas que lo tienen, con lo que amplió su panorama para “empaparse” y tratar a su hijo.

Todo esto preparó a Paty, a su esposo y a su primer hijo a tener un integrante con otro tipo de necesidades en la familia, a las cuales se adaptaron de tal manera que luego llegaría Guillermo a formar parte de ella.

“Llega Memo a nuestras vidas despues y, bueno, no hubo ningún problema, ninguna dificultad, ¡aceptado desde el primer día! De soltera queria tener un hijo, obviamente, pero después de Rodrigo, pensé en otro, ¿por qué no?, con síndrome de Down”, comparte.

Nace Fundación Down

Después del nacimiento de Rodrigo, la pareja trajo a un genetista de Monterrey a dar una conferencia en el Acuario, por lo que buscaron a padres de familia de hijos con el síndrome y los invitaorn a que asistieran.

“Asistieron alrededor de 25 papás y de ahí los invitamos a reunirnos, después a decirles que si querían involucrarse en una asocación civil, a participar, y así surgió Fundación Down”, plantea.

“Algo que hacemos en la asociación es visitar al papá, darle la información y orientación, sentirse apoyado, que vaya asimilando y, en el menor tiempo posible, tenga la aceptación plena de su hijo”.

Otras actividades de la fundación es organizar talleres, cursos y conferencias; dan a conocer qué es el síndrome de Down en escuelas en pláticas con los estudiantes, para que tengan este conocimiento.

“Ellos son los futuros padres y para que tengan información, no como nos pasó a nosotros, pues a cualquier familia le puede ocurrir, así seas el más sano del mundo, puedes tener un hijo con síndrome de Down o tus hermanos o tus hijos”, señala.

Mientras ella habla, su voz y su actitud denotan tranquilidad, se le percibe relajada como cualquier otra madre, quien habla de sus hijos y cómo le ha ido con ellos en la vida; se le ve satisfecha.

“Realmente sí lo estoy y yo no me cambio por nadie. Son seres humanos, les respeto todas sus etapas, ya no son unos niños y se les busca, lo mejor posible, su independencia”, aconseja con la voz de la experiencia.

“Mis hijos me han dado mucho más de lo que yo les he dado: la riqueza del amor y su influencia humanizante en la sociedad”.

Patricia Peña, Presidenta de Fundación Down

FAMILIA

Esposo: Raúl Valdez

Hijos: René Alonso, Rodrigo y Guillermo Valdez Peña

Paty entre sus dos hijos, Rodrigo y Guillermo Valdez Peña.