Culminan proceso de preinscripción en la UAS 58 mil 389 jóvenes - Periódico Noroeste

CICLO 2018-2019

Culminan proceso de preinscripción en la UAS 58 mil 389 jóvenes

Antonio Olazábal

10/04/2018 | 12:15 AM

Para el ciclo 2018-2019 se preinscribieron a la Universidad Autónoma de Sinaloa un total de 58 mil 889 aspirantes.

La Casa Rosalina puso a disposición de los jóvenes 70 mil 70 fichas, por lo que quedó un sobrante de 11 mil 181 fichas, informó Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la UAS.

"El avance general fue de 70 mil 70 fichas que fueron ofertadas, fueron tomadas 58 mil 389, esto nos da un porcentaje del 77.78 por ciento y vamos a esperar que de estos 47 mil 211 recibos pagados y que se han registrado 44 mil 048, todavía los 3 mil 163 restantes puedan hacerlo de aquí al 13 de abril", compartió.

"En el nivel medio superior fue la oferta de 30 mil 562 fichas, donde se tomaron 24 mil 396, un avance de un 80 por ciento en cuanto a lo ofertado sobre lo tomado y aquí pagaron 21 mil 276 y se registraron ante Ceneval 20 mil 100", detalló.

Guerra Liera Añadió que ya no se puede preinscribir nadie, y que ya todas las plataformas para hacerlo están cerradas, lo único que permanece abierto es el registro de los alumnos que pagaron su ficha de preinscripción pero que no se han registrado en el examen de ingreso a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

"Si hay alguien que quiere fichas no hay fichas, si hay alguien que aspira a pagar, ya no se puede pagar, solamente aquellos que tomaron ficha, pagaron y que no se han registrado en Ceneval", especificó.

"En el nivel superior de 44 mil 508 fichas, fueron asumidas 33 mil 993 un avance de 76.38 por ciento, de estos, 25 mil 935 pagaron, y de esos 23 mil 948 se registraron ante Ceneval", mencionó.

El área más demandada en la UAS es el área de la salud. Ahí se ofertaron 11 mil 965 fichas; en la Facultad de Medicina se otorgaron 3 mil 310 y en Medicina general un total de 2 mil 300 fichas.