Cumple Bryan su sueño: ser bombero, un héroe - Periódico Noroeste

Cumple Bryan su sueño: ser bombero, un héroe

Demuestra Bomberos su vocación de servir

Fernanda Magallanes

Las sirenas se escuchaban por toda la Colonia Jaripillo, los camiones rojos y grandes entraron por una de las calles levantando el polvo ante su llegada, los vecinos sorprendidos salían hasta de los techos, pensaron quizá en algún incendio cercano.

Cada una de las unidades de Bomberos se detuvo, el voluntariado bajó y corrió hacia una casa color verde, parecía una situación de emergencia, fueron por Bryan, pero él ni siquiera se lo esperaba.

Su cara de emoción lo decía todo, deseaba con ansias levantarse de esa silla que lo sostenía, sus gritos y su sonrisa cautivó a todos, la parálisis cerebral que padece la dejó de lado, en ese momento se convirtió en un héroe, en un bombero.

La rigidez de su cuerpo se manifestó al estar arriba del camión de Bomberos, su mamá preocupada lo sostenía de la cabeza pero sonreía por ver a su hijo, mientras que su papá en moto grababa el recorrido.

La Estación Insurgentes del Cuerpo de Voluntarios Bomberos de Mazatlán le abrió las puertas de par en par, su familia y amigos ya lo esperaban con entusiasmo, hubo globos y pastel.

La familia Zúñiga Osuna no podía creer las atenciones, no podían creer la reacción de Bryan, por primera vez estaba en su estación de Bomberos, aquella que señalaba mientras pasaba en transporte por la Avenida Insurgentes.

Bryan recorrió la estación, se probó el casco y un uniforme, logró formar parte de una exhibición de incendio que fue planeada para él, ya era un bombero voluntarios más de la estación, un compañero y un hermano. Sus gritos eran la reacción de su alegría, abría los ojos como nunca, intentaba sujetar a bomberos, su primer contacto pero no el último, dijo el Comandante Saúl Robles.

Sus tías y primos traían consigo una playera blanca, en la parte trasera traía el título familiar de cada uno, “Primo #13” decía una y enfrente de esta una fotografía de Bryan que resaltaba.

A Lizeth Osuna, la mamá, los ojos le brillaron y su sonrisa no se podía ocultar.

“Bryan nació después del periodo de nueve meses y eso le causó la parálisis cerebral, desde los 4 meses lo hemos llevado a terapia y siempre que pasamos por la estación se emociona, él sabe distinguir entre una sirena de Cruz Roja a una de Bomberos, ellos son sus favoritos y estoy tan emocionada de verlo feliz, más feliz que nunca, este es el mejor día de su vida”, dijo.

Su papá, Adrián Zúñiga, por el contrario las palabras no le salían, la felicidad le erizó la piel, le quebró la voz y le cristalizó los ojos, no podía describir la experiencia por la que atravesaba su hijo, no podía creer en la gente buena y en quienes hicieron que Bryan se convirtiera en bombero.

“Estoy realmente emocionado, contento... En el mundo hay mucha gente buena que puede hacer posible el sueño de mi hijo. Gracias”, comentó.

De ver una caricatura de bomberos a convertirse en uno de ellos de la noche a la mañana, de reír cuando ve a un perro que porta casco de bombero a ponerse uno. Fue sueño hecho realidad.

Se unen para apoyar a Bryan

Todo surgió gracias a Martha Guadalupe García Rueda, una joven de 22 años que estudia la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Ella es vecina de Bryan y fue su paciente.

Consiguió el teléfono del Comandante de Bomberos, Saúl Robles, y ahí surgió la magia que se volvió realidad.

“Platiqué con mis papás, con sus papás, les gustó la idea y conseguí el contacto de uno de los comandantes, ya sabía que le encantaban los Bomberos, pero no esperé que su reacción fuera esta, nunca lo había visto así de feliz”, comentó.

Para el Comandante de Bomberos de la Estación Insurgentes, Saúl Robles, es la primera vez que Bomberos realiza algo así.

“Ser bombero es ser solidario, es ser respetuoso, es ser un héroe para los niños, Bryan es nuestro héroe, cumplirle su sueño y hacerlo parte de nosotros nos hace más humano.