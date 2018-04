Cumple el 'Tiburón' Velarde con travesía de 16 horas en mar abierto - Periódico Noroeste

NATACIÓN

Cumple el 'Tiburón' Velarde con travesía de 16 horas en mar abierto

Carlos Robles

MAZATLÁN._ La fatiga y el cansancio en brazos y pierna, no fueron factor para borrar la sonrisa del rostro del nadador Sergio Velarde, quien la tarde el pasado domingo, concluyó de manera exitosa su travesía de 16 horas de nado en aguas abiertas.

Una vez más, Velarde, a quien se le conoce dentro de la natación local como "El Tiburón", conquistó una de sus metas personales, tras emerger con la alegría reflejada en su rostro después de una maratónica jornada.

Fueron cerca de 35 los kilómetros de natación continua, los que Sergio recorrió durante esta travesía, la cual consistió en estar yendo y viniendo desde Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hasta la altura del Acuario Mazatlán.

"Me siento muy bien, feliz por haber cumplido un objetivo más, me siento muy agotado no sólo por haber nadado las 16 horas, sino porque como cada travesía, algo inesperado se presenta y en esta ocasión fueron las corrientes en contra", dijo.

"Pero muy feliz, esta travesía fue más dificil de lo esperado para mí, por eso que te comento (corrientes en contra), ya que braceaba duro y no se avanzaba mucho, pero gracias a Dios se logró", añadió.

El "Tiburón" de nueva cuenta demostró tener carácter y temple al enfrentar situaciones inesperadas al nadar a mar abierto, de donde consiguió sumar experiencia y aprendizaje de cara a los próximos desafíos que se avecinen.

"Siempre lo he dicho, se le debe de tener mucho respeto al mar, el encontrar corrientes en contra donde uno no avanza, puede generar una gran desesperación y esta puede hacerte dar por vencido, pero yo jamás dejé de pensar en el objetivo, y se cumplió", comentó.

Compañía motivadora

La motivación que familiares, amigos y compañeros depositaban en Sergio, fue otro de los factores que le añadían fuerza a cada braceo, pues no sólo le demostraban su apoyo a través de palabras, sino que incluso hubo algunos que lo acompañaron nadando un tramo de su recorrido.

"Este tipo de acciones son las que más te motivan, porque uno sabe que no está haciendo las cosas solo, sino que estás respaldado por un gran número de compañeros nadadores que demuestran estar contigo en todo momento", expresó.

Aumenta el desafío

Las cosas aún no terminan para Sergio Velarde, pues tras haber concluido el reto de 16 horas, el próximo objetivo a superar en su lista, es el de las 18 horas, el cual espera llevar a cabo en los próximos meses.