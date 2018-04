Cumple José Lugo el sueño de debutar en liga - Periódico Noroeste

FUTBOL

Cumple José Lugo el sueño de debutar en liga

El joven de 20 años vio minutos en la victoria de Dorados sobre Correcaminos de la UAT

Kevin Juárez

El estratega Francisco Ramírez sigue confiando en los jóvenes de Dorados de Sinaloa.

Ahora el turno fue para el guamuchilense José Rodrigo Lugo Martínez, quien debutó en el Ascenso MX ante Correcaminos de la UAT.

El mediocampista ingresó de cambio a los 73 minutos por el atacante Edson Rivera.

“Estoy muy agradecido con la confianza que me dio el ‘profesor’, me sentí bien y esto es algo por lo que me he estado preparando día con día desde hace mucho tiempo, y gracias a Dios se me pudo dar el pasado sábado”, dijo el joven de 20 años.

José Lugo, quien ya había visto minutos en el primer equipo, pero en Copa MX, manifestó que seguirá trabajando para recibir más oportunidades.

“No bajaré los brazos, a seguir trabajando duro y demostrar el porqué se me dio la oportunidad de debutar en el ascenso y ahora aspirar a ser tomado en cuenta en esta Liguilla”, concluyó.