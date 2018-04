Cumple Silvia Catalina sueño de escribir libro - Periódico Noroeste

Cumple Silvia Catalina sueño de escribir libro

La joven escuinapense vende su libro en Amazon y Mercado Libre México

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Silvia Catalina Rivera Polanco, química de profesión y docente en matemáticas en una escuela privada, cumplió el sueño de escribir y vender su primer libro en Amazon y Mercado Libre México, el cual es pedido por países latinoamericanos y del Oriente.

“Ayudante de cupido” es su primera obra literaria, cuya trama se basa en el género de “fantasía oscura”, contiene 18 capítulos, epílogo y poco más de 300 páginas, son diez personajes de los cuales son tres los principales.

A diferencia de las novelas de amor, “cupido”, personaje central de la novela, es tan ángel como demonio, el cual saca del interior de los humanos la perversidad y maldad.

“Es un género que se basa en fantasía oscura, se centra en una perspectiva oscura del amor, es un lado opuesto de lo que conocen las personas del personaje de cupido, no es personaje tierno y adorable que todos conviven, es demoniaco y perverso, es una historia de cómo los corazones de las personas se trastornan cuando hay un sentimiento oscuro de ello”, explicó.

Indicó que algunos de sus estudiantes le han comentado que el libro debe de llevarse a la pantalla o en hologramas japoneses, “sería muy padre, pero sinceramente si sale en película o serie, o no vendo ningún libro, en verdad no me interesa, es un sueño muy esperado y eso para mí basta”.

“Desde que tenía 13 años tenía curiosidad por escribir, en secundaria me ofrecieron la oportunidad de realizar un cuento para concursar, no gané pero me creó mucha curiosidad y a partir de eso empecé a escribir”, recordó la prometedora escritora escuinapense.

Fue a través de Amazon que se le ofreció la oportunidad de escribir su primer libro, pues la empresa estadounidense abre brecha literaria a escritores independientes, no le cobra al autor ni la maquetación, envían el libro a todos los países del mundo, paga regalías y cobra la maquetación del libro.

Se dice que el compendio promete superar a los tomos de Dámaso Murúa, escritor del “Güilo Mentiras”, libro que narra las historias fantásticas de un personaje escuinapense en su andar por las marismas y acontecimientos diarios.

La escritora escuinapense tiene diferentes seguidores en redes sociales, por lo que el texto ha sido de gran impacto y pedido en Chile, Perú, Brasil, España, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Quito, y de países orientales.

“Ayudante de cupido” aún no se traduce al idioma inglés, pero le agradaría que este se tradujera debido a la demanda que tiene en países de ese idioma, pues algunos de los lectores han solicitado que este sea autografiado por la escritora, el costo es de 310 pesos.

Finalizó con el mensaje es que los jóvenes siempre sueñen y conviertan sus sueños en realidad, “porque si tú lo deseas se hace realidad, y si estás cerca de personas que te ayudan también se va a ser realidad”.

