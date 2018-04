DÍA DEL NIÑO Es Ana Emilia la youtuber del millón - Periódico Noroeste

EN YOUTUBE

DÍA DEL NIÑO Es Ana Emilia la youtuber del millón

La pequeña mazatleca de 11 años es las blogger infantil más influyente de México

Fernando Espinoza

No ha pasado ni un mes de que Ana Emilia llegó al millón de suscriptores en su canal TV Ana Emilia, y ya ronda por el millón y medio.

Sin pensarlo, ni planearlo, la pequeña de 11 años se ha convertido en la youtuber infantil más influyente del País, lo que comenzó con juego se convirtió en un estilo de vida y hasta trabajo para quien fue la Reina Infantil del Carnaval Mazatlán 2016.

“Es muy increíble porque cuando tenía 30 mil suscriptores me sentía de ¡wow!, pero ya tener un millón es algo que no me esperaba. Por ejemplo, cuando llegué a los 100 mil suscriptores me mandaron una placa (de Youtube), que decía que mis suscriptores equivalían a llenar un Estadio Azteca, y eso quiere decir que ya llené 10 estadios”, comentó la pequeña.

