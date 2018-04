DÍA DEL NIÑO: Sueña Regina con las olimpiadas - Periódico Noroeste

GIMNASIA

DÍA DEL NIÑO: Sueña Regina con las olimpiadas

La gimnasta de 12 años ama la disciplina que practica, que se ha convertido en su estilo de vida

Ernesto Gutiérrez

Con 12 años, Regina Hernández Sanz ha adoptado la gimnasia como algo más que un deporte y la ha convertido en un estilo de vida, en su mayor pasión y en la fuente de sus sueños.

La tapatía de nacimiento, pero culichi por adopción sueña con un día llegar a estar en unos Juegos Olímpicos y convertirse en una gran maestra de gimnasia, deporte del que se enamoró cuando lo conoció, a los 5 años.

"Mi mamá me llevó a una competencia de mi prima y me gustó cómo se daban las marometas y le dije que me metiera", recordó Regina, quien tiene prácticamente toda su vida viviendo en la capital sinaloense y la mitad de ella practicando esta actividad.

