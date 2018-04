Da DIF esperanza a Mario Alberto - Periódico Noroeste

APOYOS

Da DIF esperanza a Mario Alberto

Claudia Beltrán

Personal del DIF Sinaloa atenderá la solicitud de ayuda que a través de Noroeste lanzó Mario Alberto, a quien en diciembre pasado le amputaron una pierna y hoy necesita un equipo médico que le ayude a sanar rápidamente esa herida.

Si esa herida fuerte en el tronco de su pierna no sana, hay riesgo de una infección y su vida correrá peligro, de ahí la urgencia de comprar un sistema de presión negativa, que le ayudará a absorber humedad en esa parte de su cuerpo, explicó el afectado.

En diciembre le amputaron la pierna, debido que en el muslo derecho, en la parte de atrás, le salió una llaga y se le infectó. El médico del Hospital Civil que lo atendió fue duro con él: "¿la pierna o vivir?". La vida, no dudó en responder.

Hace diez años, Mario Alberto trabajaba y vivía en Tijuana. Una tarde se dirigía a su trabajo, frenó en un punto, no recuerda para qué.

Una persona se le acerca. De ese encuentro Mario sólo recuerda cuando le dijo: "aquí están las llaves del carro, no quiero problemas".

Le quitan su carro y lo avientan a un barranco de más de 30 metros. Amanece en el Hospital General de Tijuana. Los golpes que recibió ocasionaron una lesión medular.

Mario no pudo caminar. Por años se movió en una silla de ruedas. La presión provocó una escara en su muslo, llamada también llaga por falta de circulación.

La llaga se infecta y proceden a amputarle la pierna. El Hospital Civil de Culiacán le hizo la cirugía gratis y de la misma forma lo ha estado atendiendo.

El 19 de marzo Mario Alberto pidió ayuda. Requiere de urgencia ese sistema de presión negativa, VAC. Nadie lo escuchó. Ayer Noroeste publicó de nueva cuenta la exigencia de ayuda. Horas después el DIF reaccionó.

Mario Alberto mencionó que esa llamada que recibió del DIF es recibir un poco de luz a su oscuridad.

"La llamada la veo como una esperanza más... me motiva, me alienta, sí cómo no", detalló.

Añadió que abraza esa esperanza y verá qué sucede.

"Yo estoy en la mejor disposición de seguir luchando y me motiva", señaló.

Enfatizó que para él es muy difícil su situación, está solo en su casa, a como puede elabora qué comer, se pone el pañal, se cuida la colostomía.

Además está todo el día cuidándose la herida, la cual es muy grande y los calores que se acercan, lo exponen a una infección, por eso requiere ese equipo de sistema de presión negativa, que le cuesta 50 mil pesos.

"Quiero vivir, seguir luchando, pero no sufriendo, batallando una herida", expresó.

Comentó que si tuviera cerrada la herida y su cuerpo sin colostomía, entonces "se la rifa con la vida", pero actualmente las circunstancias lo rebasan.

"Yo deseo vivir, cómo no, quiero vivir, a veces yo veo esto como un reto, superar este reto que la vida me impuso y si viene otro, Dios dirá", mencionó.

Antes, externó, se sentía solo con su problema, ahora no. Siente que el panorama se le ha abierto, debido que ahora hay personas que conocen su caso.

"Agradecerle a la gente que me ha apoyado y darle gracias a Dios por la vida", indicó Mario, de 43 años de edad.