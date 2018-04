‘Dame fuerzas... dame fuerzas’ - Periódico Noroeste

RICARDO ARIAS

‘Dame fuerzas... dame fuerzas’

El hombre que personifica a Jesús en el Santo Viacrucis de Malpica, habla de su participación

Félix Rodríguez

MALPICA, Concordia._ Cualquier persona que cree en Dios, en algún momento de su vida le ha pedido ayuda, y Ricardo Arias Salazar, quien representó a Jesús en el Santo Viacrucis de Malpica, está convencido de que a quien implora con fe, le será concedido.

Desde el año pasado, este hombre interpreta a El Mesías en esta representación que cumplió 52 años este 2018.

Entrevistado unos minutos después de haber finalizado el Viacrucis, Ricardo se ve agotado, sudoroso y las marcas de los latigazos están vivas en su espalda, pero feliz por su participación.

Afirma que lo que se busca a través de la escenificación de la Pasión y Muerte de Jesús, es llevar el mensaje de que Él vivió y murió por la humanidad, y se está cumpliendo el objetivo.

“Hacer este papel es muy importante para mí. Cuando estoy interpretando a Jesús siento algo que es muy difícil describir; ver a mi abuela llorar y a la gente que me dice en el camino ‘te ayudo, mijo, te ayudo’, es muy fuerte. Cuando veo esto, estoy seguro que se está haciendo bien (su actuación) y se está transmitiendo el mensaje de que el Nazareno dio su vida por nosotros. Se está cumpliendo el objetivo, y eso se siente bien”, expresa.

En este su segundo año, comenta, el miedo que siente la mañana del Jueves Santo no ha disminuido, es el temor a no poder cumplir con su labor.

“Sí (sentir miedo) me pasa. El jueves me despierto pensando que ya se llegó el día. El miedo es a no poder, a quedar mal y terminar a mitad del camino, ese es el temor que siento; porque sí pesa la cruz, y además los golpes, ir descalzo. Ese es el miedo, es a no poder cumplir el objetivo, pero no sé de dónde saco fuerzas, la verdad, para salir adelante”, dijo.

Cuando los actores y el comité comienzan con los preparativos del Viacrucis, Ricardo se acerca aún más a Dios, porque sabe lo que se avecina, un fuerte desgaste físico y psicológico, y por eso se encomienda a Él.

“Siempre le pido a Dios que me dé la fuerza, rezo un Padre Nuestro y un Ave María. Trato de aislarme de la gente y unos días antes del Viacrucis oro para que me dé la fuerza. De hecho, tras la representación de La Última Cena, al momento en que yo me voy solo, ahí le pido como mucha fe”, manifestó.

El inicio del Viacrucis, dice Ricardo, es como un golpe de miedo y adrenalina.

“Cuando ya vienen los soldados por mí, ahí estoy derrumbado por el miedo, estoy temblando; siento como adrenalina y miedo, se me juntan todos los sentimientos, pero ya cuando termina esto, siento un alivio muy grande, una paz...”, refirió.

La representación de la Pasión y Muerte de Jesús dura alrededor de dos horas, y durante este tiempo, el malpiquense de 28 años recibe golpes y latigazos de verdad, hace el recorrido descalzo, cargando una pesada cruz y todo sucede entre las 11:00 y 13:00 horas del Viernes Santo.

La exigencia física es fuerte y por eso, en algunos momentos del camino, piensa que no lo terminará.

“Sí pasa por mi cabeza que no podré terminar el trayecto. En la escena donde me dan agua, ahí ya estoy resintiendo lo caliente del piso, ahorita ya traigo ampollas, ahí ya voy diciendo ‘dame fuerzas, dame fuerzas’; ya cuando veo que voy a llegar con Cirineo, ya siento un alivio, porque, es mi primo él, y me ayuda (con la cruz) al menos un tramo”, comentó.

A la última pregunta, Ricardo responde: “Vale la pena el sacrificio, sin duda alguna, y quiero seguir representando a Jesús los años que Dios me lo permita”.