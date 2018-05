Dará recital para trompeta y piano Omar Castillo - Periódico Noroeste

Dará recital para trompeta y piano Omar Castillo

El músico originario de Hermosillo estará acompañado al piano por Jesús Daniel Piña, en el Museo de Arte de Mazatlán

Noroeste / Redacción

02/05/2018 | 11:59 AM

MAZATLÁN._ La Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán será el sitio donde se presente dentro del Festival de Primavera 2018, el Recital para trompeta y

piano por el maestro Omar Castillo, acompañado al piano por Jesús Daniel Piña, este jueves, a las 19:00 horas, con entrada gratuita.

En el recital se interpretará: Concierto para trompeta de Alexander Arutunian; Tango Habanera for Carmen de Georges Bizet; Concert piece no.2 op.12 de Vassily Brandt; To my mother de Rafael Méndez; Romanza, en arreglo de Rafael Méndez y Slavische Fantasie de Carl Höhne.

Omar Eduardo Castillo Yocupicio es originario de Hermosillo, Sonora y empezó a tocar la trompeta a los 11 años, con su padre (Omar Humberto Castillo).

Formalmente ingresó en 2012, con el maestro Macedonio Pérez en la casa de la cultura de Hermosillo. En 2014 entró como trompeta principal en la Orquesta Juvenil de Sonora, participó en varios encuentros de orquestas como trompeta principal.

En el 2015 entró a la licenciatura en trompeta con el maestro Roberto Alanís, en la escuela del Instituto Sinaloense de Cultura en Culiacán -ingresando a la Banda Sinfónica Juvenil de Sinaloa.

Ha sido músico invitado en la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) y la Camerata de Mazatlán. Participó en el Campamento Internacional de trompeta en Montemorelos, Nuevo León, con los maestros James Ackley, Alonso Armenta, Charles Sáenz y Mauro kuxy. Así como también con los maestros Giuliano Sommerlhalder, Alex Freud, Daniel Crespo y Manuel Arpero. Quedó finalista en el concurso internacional de trompeta Rafael Méndez en Morelia, Michoacán.

JUEVES

