David Beckham es embajador de la moda británica - Noroeste

David Beckham es embajador de la moda británica

El Consejo de la Moda le ha encargado la tarea de forjar alianzas industriales en EU y Asia, además de buscar nuevos talentos

Noroeste / Redacción

David Beckham ha sido elegido "presidente embajador" del Consejo de la Moda (BFC, por sus siglas en inglés), según ha anunciado la organización en un comunicado publicado en su página web.

El exfutbolista se convierte así en el gran representante del estilo británico.

La tarea de Beckham será ayudar al consejo a "forjar alianzas industriales" en Estados Unidos y Asia, países en los que tiene una gran influencia y diversos negocios. Además asistirá al BFC en la búsqueda de jóvenes talentos británicos.

"Asumir este nuevo cargo es un orgullo para mí. Siempre he sido un apasionado del estilo británico y este rol me da la oportunidad de conocer los entresijos de una industria que me encanta", agregó el que fuera futbolista del Manchester United y el Real Madrid, entre otros.

La presidenta del BFC, Stephanie Phair, aseguró que Para aumentar el apoyo a la industria necesitaban una figura global que fuera capaz de hacer brillar la luz de la moda británica, "por lo que Beckham era la persona adecuada para el puesto".