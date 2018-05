DEBATE AL SENADO Concluye primer encuentro entre candidatos al Senado en Sinaloa - Noroeste

ENCUENTRO ENTRE POLÍTICOS

DEBATE AL SENADO Concluye primer encuentro entre candidatos al Senado en Sinaloa

El encuentro fue organizado conjuntamente por el Instituto Nacional Electoral y la Intercamaral

Noroeste / Redacción

El candidato Manuel Clouthier acusó a Cuén Ojeda del candidato de los intereses del narco y señaló que fuera el padrino político de Lucero Sánchez, conocida como Chapodiputada.

Rubén Rocha Moya, candidato por Morena señaló que el pasista tiene control sobre la Universidad y por ello no tiene calidad moral para hablar de corrupción.

En su réplica, Cuén Ojeda señaló que es un mito que se dice en la calle y se repite en cada elección, su control sobre la UAS.

Se defendió argumentando que no cobra pensión como ex rector, además de tener licencia como docente de la institución y no cobra sueldo por ello.

Acusó a Rocha Moya de vivir de la UAS desde hace 19 años, siendo jubilado.

Cuén presumió que en si gestión en la Universidad se acabaron las huelgas que molestaban a la iniciativa privada, e incrementó la calidad educativa.

Propondra Mario Zamora pena de hasta 50 años de cárcel a corruptos

En el segmento seguridad y combate a la corrupción Mario Zamora Gastélum, candidato al Senado por la coalición "Todos por México" integrada por PRI-PVEM-PANAL propuso una pena de hasta 50 años de prisión a los funcionarios corruptos.

El candidato al Senado explicó que la ciudadanía está molesta por la simulación, y que los políticos se enriquezcan en cuanto ocupan un cargo público, por lo que el priista afirmó que de llegar a la senaduría lo primero que impulsará es el ataque a la corrupción y la ya mencionada reforma al campo.

Además criticó a los políticos que sólo hablan pero no dicen nada, sostuvo que aunque su vida dependa de ello, acompañará a todos los ciudadanos a denunciar a aquellos políticos corruptos, no importa sea quienes sean.

Zamora Gastélum enfatizó la importancia de ir mas allá de presentar una 3 de 3, es decir una 7 de 7, que se haga público cuánto gana un servidor público, cómo lo tiene, y que un despacho externo lo certifique.

Revive Clouthier caso de 'Chapodiputada'

Luego de recordar casos de corrupción del Presidente Enrique Peña Nieto, con casos como la Estafa Maestra, y las irregularidades encontradas tras la adminsitración de Mario López Valdez como Gobernador, el candidato independiente Manuel Clouthier Carrillo revivió el caso de la “Chapodiputada”, Lucero Sánchez,que fue impulsada por el PAS, el PAN y el PRD, partidos que hoy apoyan la candidatura de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Existe una clara complicidad de corrupción en el gobierno con la mafia criminales, hay casos como el gobierno de Enrique Peña Nieto, la estafa maestra, el gobierno de Malova, y el caso de la Chapodiputada, propuesta por el PAN, PAS y PRD”, expresó.

“Yo no he sido cómplice de ningún gobernante, ni de ningún criminal, como algunos de los aquí presentes lo son o lo han sido”.

Mario Zamora, candidato de la coalición PRI, PVEM y Panal, le recordó a Clouthier Carrillo que le levantó la mano a Malova cuando éste fue candidato.

“Por ahi recuerdo haber visto una foto donde estabas levantándole la mano, hay que ser corresponsables de quien apoyamos”, expresó.

Clouthier Carrillo respondió cuestionando a Zamora, quien representa a lo que dijo es la escuela de corrupción que es el PRI.

“Primero yo te preguntaría como puede un aspirante a Senador defender los intereses del PRI, que representa la escuela de corrupción como lo es el PRI”, agregó.

“Ayer Meade dijo que Enrique Peña Nieto es honesto, pero también hace una semana nos dijo que el Gobernador más corrupto de la historia de Sinaloa, que es Malova, era el hijo pródigo del PRI; esto es un insulto Mario para los sinaloenses. ¿Crees tú Mario que Peña Nieto y Malova son honestos?

Zamora respondió que quien va en la boleta es él.

“En el caso del Presidente y en el caso de Malova que los juzgue la ley”, recalcó.

Cuén Ojeda hablaba de la impunidad, cuando le recordaron su padrinazgo con Lucero Sánchez

“Es una mujer que la vemos sola en estos momento, hay que apoyarla, apoyarla aquí nosotros, estas son la palabras que emitió precisamente el Presidente del PAS, en relación a cuando fue desaforada la Chapodiputada”, recordó Clouthier.

“Hoy tenemos que recordar que este caso, esta señora fue postulada por el PAN, por el PAS y el PRD. Melesio, tiene que explicar quién es el padrino político de la Chapodiputada, Gerardo Vargas o tú?”.

“Pues a lo mejor eres tú”, respondió Cuén Ojeda.

“Tú la postulaste, tu partido curiosamente es la propia alianza del PAN, PAS y PRD que hoy postulan a Cuen la que postuló a la Chapodiputada... contesta, contesta”, repitió Clouthier Carrillo.

“Seguramente fuiste tú”, cerró Cuén Ojeda.

Atacan a Clouthier por poca producción legislativa

El candidato independiente Manuel Clouthier Carrillo fue criticado por los otros tres candidatos en el debate de aspirantes al Senado de la República por su poca “producción” legislativa, pero éste respondió que los problemas que se deben resolver son del poder ejecutivo, como el desarrollo económico y la inseguridad.

“Hoy desayunamos con la noticia de que los Estados Unidos otra vez boletinó a Sinaloa como destino que no deben visitar, y piden que no lo visite por inseguro y por el alto índice delictivo; por eso Sinaloa debe trabajar para que sea un estado vivible, donde un lugar donde se respete el derecho básico a la vida, pero también debe ser vivible e invertible”, explicó Clouthier Carrillo.

“No van a venir a invertir en Sinaloa si no se puede siquiera visitar, necesitamos acciones y leyes que garanticen el acceso a la seguridad; necesitamos trabajar en el ámbito de la seguridad jurídica, nadie ha querido trabajar en la procuración y la impartición de justicia; necesitamos acciones que generen confianza a los inversionistas como lo es un verdadero combate a la corrupción”.

Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición PRI, PVEM y Panal, cuestionó que diga Clouthier que nadie ha querido trabajar en el ámbito jurídico.

“Tú has sido diputado federal dos veces y ahi es donde se puede modificar las leyes, me llame la atención que digas, textual, que nadie ha querido trabajar cuando tú llevas cuatro o cinco años de legislador, si es justamente el espacio del Congreso donde puede uno modificar leyes”,

Clouthier respondió que el tema es del poder ejecutivo.

“Con todo respeto, Mario, cuando hablamos del ámbito jurídico no estamos hablando del ámbito legislativo... no necesitamos más leyes, necesitamos recursos que se apliquen; en diferentes partes del estado están quitando Ministerios Públicos, lo jueces están saturados en su trabajo; la falta de acceso a la justicia es uno de los grandes elementos que contribuyen a abrir la brecha de la seguridad es cuando alguien no puede acceder a la justicia”, respondió.

El candidato del frente PAN, PRD, MC y PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, mostró unas láminas con estadísticas sobre el trabajo legislativo de Clouthier Carrillo, en las que mostró que realizó sólo nueve iniciativas.

“Y que yo sepa una sola no se aceptó; yo aquí presenté 107 iniciativas en el tiempo que estuve como legislador en el estado de Sinaloa”, cuestionó Cuen Ojeda.

Clothier señaló que el modelo del campo mexicano ya se agotó y que hoy los productores tienen problemas por la falta de respuesta del gobierno federal.

“Ando en la calle y lo que me reclaman los productores sinaloenses es que el goberino no les pagan los apoyos, que tienen más de dos temporadas sin pagarles los apoyos; algunos me decian que ya están considerando la alternativa de vender parte de sus tierras”, señaló.

“Esto no tiene que ver con legislación, tiene que ver con poder ejecutivo que no cumple sus compromisos”.

Las reformas estructurales serán analizadas de llegar Cuén al Senado

Las reformas estructurales serán sometidas a la lupa, indicó Héctor Melesio Cuén Ojeda, candidato por Sinaloa al Senado.

Criticó también que México ha estado viviendo de prestado pues incrementó en un 60 por ciento la deuda pública lo que ha representado un "freno de mano" para el desarrollo económico.

Dijo Cuén Ojeda que buscará cambiar el proceso industrial para dar valor agregado a los productos.

Debe cambiarse la ideología de economía maquiladora para que el país pueda desarrollarse, comentó.

Comentó que buscará inversión en la investigación, innovación y educación. Aunado a ello, también promoverá el empleo a recién egresados por medio de estímulos económicos a los empresarios que contraten a jóvenes.

Promete Mario Zamora una profunda reforma al Campo

En el tema Desarrollo Económico y Políticas Públicas, Mario Zamora Gastélum candidato al Senado por la coalición "Todos por México" integrada por PRI-PVEM

PANAL prometió una reforma integral al campo.

Zamora Gastélum afirmó que actualmente el modelo del campo está 100 por ciento agotado, y reconoció que la actual administración le ha quedado a deber al campo.

Dijo también que a la mayoría de los actores del campo en el País le va bien, menos al productor; al que vende los gramos le va bien, al que almacena lo producido le va bien, al que lo comercializa le va bien, menos al productor, es por eso que el candidato de la coalición "Todos por México" afirmó que la nueva reforma al campo irá en beneficio de los productores.

Además llamó a Manuel Clouthier Carrllo a no ser bravucón, ya que cuando fue Diputado Federal sólo habló de la corrupción con sus votantes pero en el papel no alentó a la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo a auditar a funcionarios o a dependencias gubernamentales, lo tildó como un funcionario valiente, más no uno eficiente.

Inversión pública: la bandera de Rocha Moya en debate de INE y la Intercamaral

Ruben Rocha Moya, candidato al Senado por la coalición Juntos haremos historia de la primera fórmula por Sinaloa dice que es parte de un proyecto de nueva nación, que encabeza Andres Manuel López Obrador y que por su parte la motivación de ir al senado es para trabajar en las políticas públicas que se requieren en el país para dinamizar la economía y hacerla crecer, para revisar la constitución y ver si es funcional la reforma educativa.

En el primer debate en Sinaloa organizado en conjunto por el Instituto Nacional Electoral y la Intercamaral, el candidato señala que va a priorizar la inversión pública e incrementar la con el recurso de la no corrupción, ya que tiene el interés de mejorar la economía y se capaces de llevar a la población mejoras a través de proyectos estratégicos.

"Lo queremos hacer en un ambiente que haya tranquilidad estado de derecho y donde haya una política fiscal motivante para la inversión", explicó.

En el caso de Sinaloa dice durante su participación es que se estará enfocando en apoyar a los agricultores, ganaderos y pescadores, construir infraestructura para el desarrollo, lo que es la logística para dar salida a la comercialización de los productos locales, además de modernizar la entidad.

Propone Cuén Ojeda modificación a la Ley de Coordinación Fiscal

El candidato al Senado de la República, Héctor Melesio Cuén Ojeda, propuso que de llegar al recinto legislativo se buscará la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal.

Señaló el funcionario que solamente llegan "migajas" a los municipios lo que impide planear el desarrollo de estado.

Agregó Cuén Ojeda que buscará que a Sinaloa lleguen más recursos.

El candidato además cuestionó la productividad como Diputado Federal de Manuel Clouthier, pues señaló que de las nueve iniciativas que presentó, ninguna procedió.

He sido transparente, hablo de frente y siempre he rendido cuentas; dice Mario Zamora

He sido transparente, hablo de frente y siempre he rendido cuentas, afirma Mario Zamora Gastélum, candidato al Senado por la coalición "Todos por México" integrada por PRI-PVEM-PANAL en su presentación del primer debate rumbo a las elecciones del 1 de julio.

El priista reconoció ver cosas que no le gustan en el Gobierno, y es por eso que busca un puesto en el Senado, ya que desde esa trinchera apoyará al Estado.

Dijo también que sabe que la gente está molesta con la clase política, sobre todo con los políticos "gandallas".

Zamora Gastélum se describió como un candidato transparente y que no tirará rollos y será un funcionario que de resultados.

Además le cuestionó a Rubén Rocha Moya, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" su alianza con Elba Esther Gordillo, ex líder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que ahora está en arresto domiciliario.

El candidato indepediente al Senado de la República por Sinaloa, Manuel Clouthier Carrillo, recordó en su presentación del debate entre aspirantes a legisladores, que su campaña no cuesta a la ciudadanía.

Incluso, recordó que como diputado federal independiente hizo una iniciativa de ley para quitarle el dinero público a los partidos políticos.

“Esta campaña no te cuesta y no te cuesta porque decidí no agarrar los dos millones de pesos que el INE me asignó, de acuerdo a la ley, para que yo haga campaña”, expresó, “los dineros públicos no deben ser para hacer campaña, deben ser para que haya medicamentos en los centros de salud, para que haya servicios públicos de calidad y no que se derroche en las campañas, como ahí afuera que estaban.

bloqueando y estorbando todo el tráfico por parte de equipos de candidatos”.

“Como como tú sabes, esta campaña no te acusta y sguiré en ese camino; siendo diputado presenté iniciativa para que quitemos ese dinero público a partidos políticos”.

Clouthier reafirmó que no ha hecho negocio con el gobierno, que no vive del gobierno y no ha sido cómplice de ningún gobernante.

“Porque a mí, como a ti, sí me importa Sinaloa”, dijo.

Cientos de brigadistas de las campañas de Cuén, Rocha y Zamora rodean los accesos al hotel Lucerna en Culiacán.

En este lugar se realiza a partir de las 19:00 horas el primer debate entre candidatos al Senado por Sinaloa.

Los seguidores de tres se los cuatro contendientes se preparan para ungirlos como "ganadores", con banderolas, matracas y bocinas de sonido.

Del equipo de Manuel Clouthier Carrillo, independiente, no se observa movilización de simpatizantes.

En estos momentos el tramo del malecón nuevo, a la altura del Lucerna, está "inundado" de personas, por lo que el tráfico es lento.

De calle a calle y esquina a esquina los brigadistas reparten calcas, folletos y otros promocionales de sus candidatos.

En el lugar, incluso han llegado jinetes, que montados en caballos hacen también promoción a favor de la fórmula de Morena.

El salón donde se realizará el debate tiene un aforo de 200 invitados.

El encuentro es organizado conjuntamente por el Instituto Nacional Electoral y la Intercamaral.

A cada uno de los cuatro contendientes se le asignaron 20 espacios, para sus invitados.

El debate podrá sintonizarlo a traves de noroeste.com.

Así han llegado los candidatos al lugar del debate

Héctor Melesio Cuén Ojeda, de la coalición Por Sinaloa al Frente.

Mario Zamora Gastélum, candidato por la coalición Todos por México.

Rubén Rocha Moya, candidato de Juntos Haremos Historia.

Manuel Clouthier Carrillo, candidato independiente.