Debate no moverá tendencias, afirman - Noroeste

Segundo #DebateINE

Debate no moverá tendencias, afirman

El reto, dicen analistas políticos consultados por SinEmbargo, será ganar la intención del voto que dejó a la deriva Margarita Zavala Gómez del Campo

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ El Segundo Debate Presidencial llegó con cuatro candidatos a la Presidencia de la República, un puntero que arribó con una diferencia de dos dígitos arriba respecto al segundo lugar, y un tercer lugar que se quedó rezagado. Los analistas consultados previamente al ecuentro por SinEmbargo coinciden en que no moverá la tendencia de las encuestas, pero dejaron abierta la posibilidad a la sorpresa.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” -de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social- tiene 46.1 por ciento de las preferencias electorales de acuerdo con el ponderado de Bloomberg, mientras que Ricardo Anaya Cortés, abanderado de la alianza “Por México al Frente”-entre el Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano- cuenta con el 27.2 por ciento de la intención del voto.

La diferencia que separa al primero del segundo lugar es de 18.4 puntos, mientras que José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición “Todos por México” -entre el Partido Revolucionario Instituciona, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza - tiene 19.2 por ciento de la intención del voto, es decir 26.9 por ciento abajo del puntero López Obrador.

Movimientos previos

Tras el primer debate, el político tabasqueño se enfrascó un conflicto con parte de la cúpula empresarial, representada por el Consejo Mexicano de Negocios, que no mermó sus números en las preferencias; el ex Secretario de Hacienda hizo ajustes a su equipo encaminados a acercarse a las bases del PRI y a revivir a “los políticos” por encima de los tecnócratas, y el panista se enfocó en intentar mantener la imagen de ser el único con posibilidades de competirle al puntero, incluso sugirió ante empresarios la posibilidad de abrir un diálogo con el Presidente Enrique Peña Nieto, aunque horas después se desdijo.

ENTRE CUATRO

El domingo solo cuatro aspirantes participaron en el ejercicio ante la renuncia de Margarita Zavala Gómez del Campo, quien el miércoles pasado renunció a la carrera hacia Los Pinos en medio de una caída en las encuestas (su promedio de votos rondaba sólo el 3 por ciento). La ex Primera Dama no declinó en favor de nadie ni se ha pronunciado en favor de algún candidato. Meade y Anaya le hicieron un guiño, pero hasta el momento no ha abrazado a ninguno de ellos.

Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda con Felipe Calderón y cercano a su circulo, se pronunció el domingo en favor de Meade.