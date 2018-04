DebateINE: Concluye el primer debate entre candidatos a la Presidencia - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

#DebateINE: Concluye el primer debate entre candidatos a la Presidencia

Los candidatos participaron en un nuevo formato, donde confrontaron sus proyectos y visiones sobre el futuro del País

Noroeste / Redacción

El primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República concluyó después de dos horas de confrontaciones de ideas y sobre todo, de acusaciones entre los aspirantes.

Los moderadores en diversas ocasiones tuvieron que reconducir a los participantes para que se ciñeran a los temas y preguntas que se estaban planteando.

Aquí, puedes ver cómo se estuvieron desarrollando los temas.

21:05

Después de eludir la mayor parte de los ataques en su contra durante el primer debate presidencial de cara a las elecciones del 2018, el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, consideró que de ganar en las urnas, la victoria sería comparada a la Independencia, La Reforma o la Revolución Mexicana.

Durante el debate, en dos ocasiones se refirió a este suceso como una “cuarta transformación”.

“Mexicanas y mexicanos, estamos viviendo un momento estelar, sólo ha habido en nuestra historia tres grandes transformaciones: la Independencia, La Reforma, la Revoulución (Mexicana) y nosotros estamos a punto de lograr la cuarta transformación de la vida publica de México”, señaló.

“Y la vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia, y va a ser para bien de todos los mexicanos, se va a tener, como no ha sucedido en los últimos tiempos, un gobierno que represente a pobres y a ricos, el gobierno dejará de estar al servicio de una minoría rapaz, no les fallaré, quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero y del General Lázaro Cárdenas, ¡viva México!”.

21:10

El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón se pronunció por que se explore la revocación de mandato.

"Es algo que tenemos que explorar", dijo "El Bronco".

Asegura AMLO que no busca Presidencia como cargo, sino como medio de transformación

21:00

La Presidencia de México, que ha buscado en tres ocasiones, no son un cargo que busque, sino un medio de transformación para el país, señaló el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador,

“Tengo principios, tengo ideales, no soy un ambicioso vulgar, yo no lucho por cargos, yo no lucho por ser Presidente, es un medio no un fin; yo lo que busco es una transformación del país y estamos a punto de lograr la cuarta tranformación en la histioria de México”, explicó. “De modo que no voy a fallarle a los mexicanos, no voy a traicionar a millones de mexicanos que están confiando en nosotros”.

“Pero les estoy dejando también como opción, como alternativa, en el caso de incumplimiento de mis compromisos, el que me voy a someter a revocación de mandato”.

En su segunda participación sobre este tema, López Obrador dijo que lo que busca es transformar a México.

“No es el cargo, repito, es conducirse un movimiento de millones de mexicanos, hombres, mujeres, libres conscientes, para tranformar a México; soy el dirigente de este movimiento, no es una elección más, es que las cosas de verdad cambian en el país, y termino diciendo de que cada dos años me voy a someter a la revocación de mandato”, agregó.

“Va a haber una consulta a los ciudadanos, ¿quieres que siga el Presidente o que renuncie? En efecto, si el pueblo pone, el pueblo quite; voy a proponer una reforma consitucional, en cuando llegue, para que se permite al revocaicón de mandato, imaginen cuánto nos ahorráramos”.

A López Obrador los moderadores le cuestionaron que si en caso de que perdiera la elección aceptaría haber sido derrotado.

“Desde luego que sí, en la democracia también se gana o se pierde; lo que buscamos es que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actos, que no haya fraude electoral, porque los de la Mafia del Poder son muy mañosos, son especialistas en las trampas”, agregó.

20:58

En el segmento de combate a la corrupción e impunidad, Ricardo Anaya Cortés candidato por México al Frente cuestionó a José Antonio Meade Kuribreña, candidato por el PRO-PVEM-PANAL que si cuánto le dio César Duarte ex gobernador de Chihuahua por no detenerlo, ya que actualmente está prófugo de la justicia por desvío de recursos.

En el primer debate rumbo a la Presidencia Anaya Cortés mostró una foto de Meade y Duarte donde ambos están a punto de partir un pastel, después el candidato del PAN-PRD-MC le preguntó a Meade Kuribreña que si de cuánto fue la tajada de que le dio para no meterlo a la cárcel al estar estar actualmente prófugo de la justicia.

En el segmento de combate a la corrupción, el candidato por México al Frente propuso cárcel y muerte civil a los políticos corruptos.

La muerte civil consiste en que cualquier actor político que someta actos de corrupción no podrá volver a ocupar ningún cargo público durante toda su vida.

20:47

El cuestionamiento del candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez, el Bronco, sobre si era honesto, el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, respondió que era mil veces honesto y que si no fuera así, la Mafia del Poder ya lo hubiera 'destruido'.

“¿Eres cuatro veces honesto?”, cuestionó Rodríguez.

“Mil veces honesto”, respondió López Obrador.

Rodríguez acusó a López Obrador que su equipo ha buscado ilegalmente recaudar dinero para su campaña y que él los ha defendido.

“Eso no es honestidad, honestidad es que tú aclares, y eso muchas otras cosas que quieren saber los mexicanos, y eso se llama marrullería, eso se llama no entrarle a los problemas, y estás diciendo que quieres resolver a México”, cuestionó.

“Si fuese yo corrupto ya me hubieran destruído los de la Mafia del Poder, que son los verdaderos jefes de los candidatos, Jefes de jefes, con excepción de ya saben quién, sí soy honesto, por eso también, porque el pueblo no es tonto”.

Propone Zavala observatorio ciudadano para vigilar propuestas de campaña

20:40

De ganar las elecciones del 1 de julio, la candidata independiente, Margarita Zavala, propuso crear un observatorio ciudadano como mecanismo para vigilar sus promesas de campaña y evidenciar si no se cumplen.

"Desde luego yo quiero decirles que en mi gobierno nadie se va a quedar atras, y por eso necesitamos la participación de todos, particularmente, es que podemos utilizar ayudar a la sociedas civil para que haya un observatorio ciudadano que me revise cada promesa", dijo

La candidata reiteró, durante el tercer bloque Democracia, Pluralismo y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, su posición sobre el matrimonio igualitario; el matrimonio es entre hombre y mujer.

También afianzó su compromiso con las mujeres y para defenderse de las comparaciones con su esposo Felipe Calderón, ex Presidente de la República, aseguró que como mujer tiene su propia identidad y se ha abierto camino gracias al apoyo de miles de hombres y mujeres.

20:39

“Mi único compromiso es con México”, así señaló José Antonio Meade, en dónde reiteró que es el único candidato ciudadano que escogió el partido político por el que va a la La urnas el próximo 1 de julio.

Señaló que su mayor importancia es sumar a la gente con los mismos ideales, buscando siempre los mejores programas para los mexicanos.

En educación, escuelas de tiempo completo y alimento para las escuelas, IMSS para las amas de casa y designar las funciones de cada uno de los poderes, pero siempre trabajando en conjunto para aprobar los programas y las ideas correctas para el bien ciudadano.

20:32

Omitiendo sobre si el actual gobierno de Enrique Peña Nieto es transparente, José Antonio Meade reiteró su compromiso con la ciudadanía a través de las declaraciones patrimoniales y el ser congruente de los otros candidatos.

Sin embargo fue señalado por el socavón en Puebla, la Estafa Maestra, el caso de César Duarte y Javier Duarte, así como de Borges, en dónde recalcó que él se involucró en meter a la carcel a los ya mencionados.

Añadió que lo importante es la transparencia en la que se dirige por su camino como ciudadano e insistió en las declaraciones patrimoniales hacia los demás candidatos.

Sin embargo evitó contestar acerca de su participación como funcionario durante la actual administración y continuó con aus discursos de spots.

20:23

Que una comisión ciudadana sea quien designe al Fiscal Anticorrupción como se hizo en Nuevo León, propuso el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón.

También le preguntó a Andrés Manuel López Obrador si realmente es honesto.

Y le dijo a AMLO que no se confíe de las encuestas.

Recalca AMLO 'barrer como las escaleras' al Gobierno para retirar corrupción

20: 20

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, explicó que para eliminar la corrupción se necesita gobernar con el ejemplo, y de ahí se limpiará “para abajo” y así deshacerse de los funcionarios corrptos.

“La corrupción es el primer problema de México; nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes”, expresó.

“Se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencias alrededor de 500 millones de pesos al año del presupeusto, no hay ninguna banda que robe tanto, esto que presentan los grandes delincuentes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos del país; nosotros vamos a acabar con la corrupción”, señaló.

“Una vez le preguntaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que si qué opinaba de la corrupción, y contestó que era parte de la cultura del pueblo de México, yo no estoy de acuerdo con eso, en nuestro país hay una gran reserva de valores”.

Su propuesta, dijo, consistirá básicamente con promulgar con el ejemplo.

“Gobernar con el ejemplo, si el Presidente es corrupto, los Gobernadores van a ser corruptos; si los Gobernadores son corrptos, los Presidentes Municipales van a ser corruptos... vamos a limpiar la corrupción del goberno de arriba para abjo, como se barren las escaleras, también vamos a terminar con todos los privilegios que hay en los gobiernos”, dijo.

“Para que el gobierno esté al servicio de la Mafia del Poder les pagan muy bien, gratifican muy bien a los altos funcionarios públicos, que se dan la gran vida, vamos reducir los sueldos de los de arriba y subir el de los de abajo, y si esto es ser populista, que me apunten en la lista, vamos también a vender el avión presidencial, que no lo tiene ni Donald Trump, ya ven que el Trump es muy presumido, ya le mandé ofrecer, ya también dije que también vamos a vender toda la flotilla, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

También dijo que se reducirá el sueldo de Presidente de México a la mitad.

20:07

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, combatirá a la corrupción en tres puntos: ser implacable contra corruptos, cerrar espacios a la corrupción y fortalecer la cultura de la legalidad.

El primer debate presidencial ya se encuentra en el segundo bloque: combate a la corrupción e impunidad.

Margarita Zavala propuso crear una Fiscalía General Autónoma.

"Parte de ser inplacables y cerrar los espacios a la corrupción, propongo una fiscalía general autónoma, independiente, con un nuevo diseño para que tenga independencia", dijo.

19:58

En el tema de combate a la corrupción y que tenga efecto en el corto plazo, el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón propuso que se cortará la mano a quien robe.

"Tenemos que mocharle la mano al que robe en el servicio público", dijo argumentando que así se ha hecho en otros países que han combatido este problema.

A pregunta expresa de la moderadora Azucena Uresti recalcó que su expresión de cortarle la mano a los delincuentes en el servicio público es literal."Sí, claro, literal", añadió Rodríguez Calderón.

Le hacen 'montón', pero AMLO defiende su propuesta de aministía

19:56

Pese al insistente ataque de todos los candidatos contra su propuesta de amnistía, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, la ha defendido con una breve explicación de su plan para alcanzarla.

Mientras, José Antonio Meade, candidato del PRI, PVEM y Panal, le señaló que su intención es un peligro para el país; Ricardo Anaya, candidato del PAN, PRD y MC, le exigió explicar su definición de amnistía; la candidata independiente Margarita Zavala dijo que estaba en contra de la amnistía y el “Bronco” Jaime Heliodoro Rodríguez, también candidato independiente, dijo que era una “barbaridad”.

“Acerca de la aministía, yo tengo, repito, una experiencia exitosa, cuando fui Jefe de Gobierno, porque reduje la incidencia delictiva y creo que tenemos que hacer todo para garantizar la paz y repito”, expresó.

“¿Amnistía es perdonar a los criminales si o no?”, cuestionó Anaya al candidato de Moreno y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

“Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a tirunfar el día 1 de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar un plan y no descartar ninguna opción y ninguna posibilidad... y desde luego todos están contra mí, echándome montón, miren”, respondió AMLO.

“No es un montón, Andrés, es que dices cada barbaridad, y los que dicen barbaridades tiene que ser cuestionados... ¿y también podrás convocar a los narcos, también los vas a convocar?”, preguntó el “Bronco”.

“No hay duda de que estás haciendo equipo con los malos, no hay duda de que te estás sumando a los que hacen mal, ellos deben estar en la cárcel”, señaló Meade.

“Yo digo que no a la aministía, por respeto a la ley, que es el bien, por respeto a tu seguridad que es el bien, por eso digo no a la amnistía, y claro que se combate al mal y se combate con el bien, con institucioens fuertes”, agregó Margarita.

19:56

“En mi Gobierno no habrá Estafa Maestra”: Meade

José Antonio Meade, ex funcionario público durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto señaló que la honestidad es el camino central para un buen gobierno, un gobierno en el que no habrá “Estafa Maestra”.

Aún cuando a este candidato presidencial se le haya señalado dentro de esta investigación periodística en dónde se especifico que alrededor de 128 empresas fantasma recibieron recursos millonarios.

Señaló que implementará un Ministerio Público autónomo, una declaración 7 de 7 obligatoria y además de sea verídica, así también el SAT, la Secretaria de Hacienda y el INE deberán estar en el Sistema Nacio

19:51

El Ejército irá a dar clases en las escuelas, manifestó el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Agregó que en Nuevo León el bachillerato se ha militarizado y ha dado buenos resultados, por lo que de ganar la Presidencia lo implementará en todo el país.

19:48

Ricardo Anaya Cortés, Candidato del PAN-PRD y MC propuso en el primer debate rumbo a las elecciones a la Presidencia mantener a la Marina y al Ejército Mexicano hasta tener policías confiables y desmantelar el crimen organizado, no descabezarlo.

En la pregunta que se le planteó sobre cómo mejorar las condiciones de seguridad en el País, rama donde otros Presidentes han fracasado, Anaya Cortés manifestó que actualmente México está en su peor momento en condiciones de seguridad.

Además enfatizó que lo que se tiene que hacer contra el narcotráfico es desmantelarlo y no descabezarlo, ya que no se quita el problema de fondo deteniendo a los grandes capos, sino desmantelando las células del crimen organizado completamente.

Señaló que actualmente en el País la violencia a aumentado la violencia en 29 de las 32 entidades de la República, además enfatizó que la amnistía que propone AMLO no es la solución para erradicar la violencia, ya que ejemplificó en paises como Colombia y El Salvador donde se intentó lo mismo fue un fracaso rotundo, ya que la violencia aumentó.

Dijo también que se buscará profesionalizar a los cuerpo policiacos y sostuvo que lo que se busca es prevenir el delito, con una nueva estrategia de seguridad que girará en torno de desmantelar el crimen organizado.

Anaya Cortés criticó a AMLO y lo acusó de de mentirle a la gente y sostuvo que al tener a todos los candidatos reunidos no supo qué decirles, ya que no aceptó si en su Gobierno se dará amnistía a narcotraficantes.

19:45

La candidata por la vía independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, reiteró que defenderá a los mexicanos y mexicanas de corruptos, delincuentes, políticos e incluso de las propuestas del también candidato Andrés Manuel López Obrador.

A la pregunta ¿Medida para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá exito donde todos los demas han fracasado? la candidata independiente respondió que fortalecerá la policía y se mejorará la tecnología para acabar con la impunidad.

Dijo que se le dará prioridad a feminicidios, trata de personas y desapareciones.

Asimismo aseguró que se fortalecerá la familia.

"Lo que voy a hacer es defender a la familia y a los criminales no les voy a dar amnistia, va a haber presencia del Estado", dijo.

También defendió la estrategia implementada durante el sexenio de Felipe Calderón.

"Vi a Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez cambiar, los vi reducir sus niveles de violencia porque había presencia del Estado", dijo

Presume AMLO 'éxitos' en seguridad pública de cuando fue Jefe de Gobierno de la CDMX

19:44

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, se apoyó con gráficas y datos del periodo de cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, para presumir sus éxitos.

“Mire, es muy grave la situación de inseguridad y de violencia en el país y no ha funcionado la extrategia que ha aplicado tanto el PRI como el PAN, ha crecido el número de homicidios, 220 mil asesinatos en el Gobierno de (Felipe) Calderón (del PAN) y de (Enrique) Peña, 36 mil desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia, tenemos que hacer todo para conseguir la paz”,dijo.

“Yo he tenido exitos, fui Jefe de Gobierno de esta ciudad y reduje la incidencia delictiva y existen los datos oficiales que respaldan mi trabajo, aquí traje una muestra; bajó, en el tiempo que fui Jefe de Gobierno, el robo de vehículo con violencia y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui, voy a dar un dato en el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios, el año pasado en la Ciudad de México, mil 84 homicidios y si comparamos con lo que ha sucedido a nivel nacional, desde luego que fue exitosa nuestra experiencia”.

En una segunda participación, AMLO también presentó más gráficas para señalar que cuando fue Jefe de Gobierno se redujo también el delito de secuestro, hasta por un 38 por ciento.

“Aclarar, que cuando fui Jefe de Gobierno, se redujo el delito de secuestro, en 38 por ciento, mientas a nivel nacional, en el gobierno del PAN,creció tres veces y a las pruebas me remito”, expresó.

19:40

El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón coincidió con el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en que la pobreza se ha incrementado en todo el país, menos en Nuevo León del que él es Gobernador con licencia.

Dijo que en Nuevo León se ha bajado la pobreza en 20 puntos.

19:32

Con un mensaje de spot publicitario, el candidato por la Coalición “Juntos por México”, José Antonio Meade participó en su primer intervención del Debate Presidencial.

Mecánico y ensayado, el candidato comenzó presentándose y señalando que su mayor interés es la seguridad y el bienestar ciudadano.

Informó que durante sus primeros 100 días garantizará el código penal para delitos, los cuales serán castigados de igual manera.

Sin embargo nunca admitió, ni respondió ante la falla que hubo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando los delitos se elevaron a partir del 2010 y se justificó que durante su gobierno priorizará la prevención, la disuasión y el combate a la impunidad.

Además aceptó que se encuentra a favor de la Ley de Seguridad Interior.

19:28

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, explicó que convocará a expertos y hasta al Papa Francisco para analizar la amnistía para criminales.

Esa es una de las propuestas que han generado más polémica y objetivo de ataques de sus contendientes en la carrera presidencial.

En su primera participación, al candidato de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social le preguntaron sobre cómo alcanzar esta propuesta.

“Voy a convocar del 1 de julio al 1 de diciembre, voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer, y en ese marco definir cómo se va a llegar a cabo una amnistía, estoy invitando hasta al Papa Francisco”, expresó.

19:20

Los candidatos José Antonio Meade (PRI, PVEM y Panal) y Ricardo Anaya (PAN, PRD y MC) comenzaron el debate presidencial con ataques contra Andrés Manuel López Obrador por el tema de la administía.

“La amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado desde luego de manera malintencionada de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos, criminales, yo lo que consdiero es que tenemos que atender las causas que origian el problema de la inseguridad y la violencia”, dijo López Obrador en su exposición sobre la seguridad pública.

Anaya fue el primero en tomar una réplica y criticó que AMLO ya empezó a faltar a la verdad, porque el propuso amnistía y que todos los medios lo dieron a conocer.

Quiere perdonar lo imperdonable”, señaló Meade,

Recordó que semana se reprodujo un escalofriante video por la televisión sobre una masacre de policías en Guerrero,

¿cómo les vas va explicar a los familiares que quieres perdonar a los responsables?, cuestionó Meade.

“Te ha convertido en un titere de los criminales”, expresó.

Pide El Bronco a AMLO no hacer propuestas populistas

19:18

El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón en contrarréplica pidió al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que no haga propuestas populistas en el tema de seguridad y la violencia.

Momento antes también planteó que creará una Policía Cibernética.

19:16

Se debe cambiar el sistema de seguridad en el país porque no ha funcionado, manifestó el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"

En su participación en el tema de Seguridad Pública y Violencia en el primer debate presidencial esta noche en el Palacio de Minería en la Ciudad de México dijo que es el único de los cinco candidato presidenciales que ha sido víctima de la delincuencia, le mataron a un hijo y mostró una de las balas de uno de esos hechos.

Dijo que se debe utimizar la tecnología y mejorar las condiciones de los policías, entre otros puntos.

18:34

Uno a uno llegaron al Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Ciudad de México, los cinco candidatos a la Presidencia de la República, que participarán en el primer debate rumbo a la Presidencia de la República.

Todos sin contratiempos, excepto Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES), que al momento de llegar acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le llovió, por lo que ya no pudo pasar a la tarima que estaba colocada para que los medios de comunicación les tomarán fotos y videos.

Complot Pluvial: llega AMLO y se suelta durísimo la lluvia en el #DebateINE

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición "Por México al Frente", integrada por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y del Movimiento Ciudadano (MC), llegó acompañado de su esposa Carolina Martínez Franco.

El independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, "El Bronco", llegó acompañado de su esposa Adalina Dávalos Martínez.

José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la presidencia de la República por la coalición "Todos por México", conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), llegó acompañado de su esposa, Juana Cuevas Rodríguez.

La candidata independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, llegó sola, sin sus hijos o su esposo, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

18:05

Protestan a favor y en contra de AMLO previo al debate; llegan invitados

En la víspera del primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República -cuyo hashtag oficial en Twitter es #DebateINE- dos grupos de manifestantes se instalaron en los alrededores del Palacio de Minería de la Ciudad de México.

Un contingente conformada por decenas de personas caminó sobre la Avenida Paseo de la Reforma, hasta el Palacio de Minería, portando pancartas color rojo con letras negras, con consignas contra el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

