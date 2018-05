‘Debe revisarse el modelo fiscal’: Manuel Clouthier, candidato independiente al Senado de la República por Sinaloa - Noroeste

MODELO FISCAL MEXICANO

‘Debe revisarse el modelo fiscal’: Manuel Clouthier, candidato independiente al Senado de la República por Sinaloa

Dice que el Gobierno debe de entender que cuando sube la tasa de impuestos se le cae la recaudación

Belizario Reyes

Debe discutirse y revisarse todo el modelo fiscal mexicano de manera integral, el Gobierno debe de entender que cuando sube la tasa de impuestos se le cae la recaudación, indicó Manuel Clouthier Carrillo, empresario y candidato independiente al Senado de la República por Sinaloa.

"Debe discutirse y revisarse todo el modelo fiscal mexicano de manera integral, soy un convencido, como empresario, que si yo bajo mis precios vendo más y que si los subo se me cae la venta, pues el precio del Gobierno es la tasa de ingresos y ellos no acaban de entender que cuando suben el precio se les cae la venta, se les cae la recaudación", añadió Clouthier Carrillo.

"La propuesta nuestra es que el objetivo debe de ser incrementar la recaudación, no incrementar la tasa de impuestos, son dos cosas diferentes y los objetivos son diferentes, y esto es lo que el Gobierno siempre ha tomado el camino fácil, y el mejor ejemplo que tenemos reciente es el ‘gasolinazo’, porque el ‘gasolinazo’ es un incremento en el impuesto del IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios), lo subieron una cantidad espeluznante, de centavos a pesos, ¿ y saben cuánto significó el recaudación?, el equivalente a que si nos hubieran subido el IVA (Impuesto al Valor Agregado) de 16 que está actualmente a 20 por ciento".

Eso significa el "gasolinazo", es una decisión fiscal, es una decisión recaudatoria, eso es lo que hicieron, continuó, pero lo hicieron escondiéndolo en el precio de la gasolina porque no se atrevieron a subir el IVA.

Recalcó que su propuesta en materia fiscal es reducir el IVA y la tasa de impuestos, así está planteado, existe esa iniciativa que presentó en el contexto en que Estados Unidos está haciendo un planteamiento de reducción de la tasa de impuestos.

"Pero también propongo en esa iniciativa y la volveremos a presentar y volveremos a poner los temas y a discutir sobre ellos, pero estoy planteando también que las deducciones a las que tenemos derecho derivado de nuestros gastos reales los contribuyentes, no estén topadas porque es otra manera indirecta en la que nos suben la tasa, si te limitan el deducir pues que están cobrando más impuestos porque la tasa efectiva te la están subiendo", reiteró Clouthier Carrillo.

"Y pongo ejemplos, en una empresa o un particular dedicado a la actividad empresarial o de servicios no puede deducir más de 200 mil pesos en la compra de un auto, pero un Gobernante trae una Suburban de millón de pesos".

En el caso de la cuota obrero patronal dijo que ahí hay una corresponsabilidad del sector empresarial que siendo uno de los que paga de manera importante el costo de los servicios de seguridad social de sus empleados no haya exigido que se dé un servicio adecuado al costo que se tiene, ahí hay un problema de omisión grave, por eso yo vengo insistiendo desde hace rato que si queremos empezar a cerrar la brecha de la desigualdad en nuestro país el tema de la salud es prioritario".

Subrayó que el tema de la salud es de los más sentidos del ser humano, pues cuando alguien o sus hijos pierde la salud afecta de manera importante la economía de las familias, pues un menor o un adulto mayor no van sólos al médico, alguien los tiene que llevar y esa persona que los va a llevar si además trabaja tiene que dejar de laborar ese día, tiene que dedicarle horas para que atiendan a su familiar y además tiene que gastar en camiones, medicamentos, aparte de que le descuentan el día de trabajo.

"Es decir, la economía de las familias se afecta de manera impresionante cuando se pierde la salud, por eso es urgente de veras, ya no es sostenible que el Gobierno no esté atendiendo la salud como lo es un derecho humano, por eso vengo señalando que urge que quede establecido por la Constitución de que el derecho a la salud es derecho humano, no lo invento yo, basta meterse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para ver que el derecho a la educación y el derecho a la salud son derechos humanos", continuó.

"Y por lo tanto deben ser tratados en nuestro país con criterios y principios de derechos humanos como es el principio de progresividad, es decir, que debe de ampliarse el derecho como es el principio propersona que debe favorecer a la persona la protección más amplia, como lo es el principio de no discriminación que desgraciadamente los servicios de salud hoy en México discriminan por condición social y a veces hasta por aspecto".

Debe el Gobierno también generar condiciones de equidad y se ve que la clase política tiene un acceso a determinados servicios de salud mientras que el pueblo común tiene otro tipo de servicios, no puede ser esto, esto es indignante y tiene que contribuir a cerrar la brecha de la desigualdad elevando la calidad de los servicios de salud, reiteró.

"Lo creo y lo he venido sosteniendo públicamente y tendremos que impulsarlo desde las cámaras (de Diputados y Senadores en el Congreso de la Unión", subrayó el abanderado independiente a Senador por Sinaloa.

