Debutará Toño Lizárraga como solista en su tierra - Periódico Noroeste

CANTANTE MAZATLECO

Debutará Toño Lizárraga como solista en su tierra

El intérprete de ‘Me pegó la gana’ cantará para su gente en La Hora Municipal, y lo grabará en un CD-DVD

Félix Rodríguez

El que ya quiere que sea domingo, es el cantante Toño Lizárraga. Con todo y sus 23 años de trayectoria musical, el intérprete de “Me pegó la gana” cantará por primera vez, como solista, en un evento masivo en su tierra natal.

Ese día, La Hora Municipal recibirá como artista estelar de su programación a este cantautor acompañado de su banda Son de Tambora, y eso lo tiene más que feliz.

“Algo que no siento que alguien me pueda ganar en esa parte es la emoción de estar ahí. El hambre que tengo de que ya sea domingo, pero digo, no quiero que sea domingo, porque esta emoción se siente muy bien, muy sabroso”.

Toño aseguró que aunque ya ha cantado en Mazatlán ante un público numeroso, lo hizo como parte de otras agrupaciones, entre ellas La Original Banda El Limón, de la cual era vocalista, sin embargo, ya con su carrera en solitario, será la primera vez que muestre su talento en este escenario.

El programa dominical que lleva a cabo el Ayuntamiento de Mazatlán tiene un significado muy especial para el cantante nacido en la colonia Independencia de esta ciudad, ya que cuando era niño asistía a La Hora Municipal y ahí comenzó a concebir su sueño de ser cantante.

Lo grabará en CD y DVD

Para el domingo, dijo, tiene preparadas muchas sorpresas para el público, pues además de su música, obsequios y la actuación de invitados especiales, llevará a cabo la grabación de su concierto, el cual quedará plasmado en un CD-DVD que luego lo lanzará a través de las plataformas digitales.

“Hacer el disco en vivo nos está llevando mucho trabajo de ensayo, los muchachos se encuentra ahorita ensayando lo que es baile, música, los tiempos, la coordinación. Nos va a acompañar el ballet folclórico Tierra de Venados abriendo con un mosaico sinaloense al principio, porque es algo que yo presumo en todos lados”, explicó.

El cantante que tiene tres álbumes, -“Vuelvo a nacer”, “Borracho de cantina” y “Toño Lizárraga en vivo”- prometió una una noche con mucha música y diversión familiar.

“Va a ser una noche muy mágica, vienen también compañeros a los que invitamos, Arturo Roque, de la banda Tierra Mazatleca, que va a cantar un dueto que hicimos con él, que se llama “Pa que no me anden contando”, también invitamos a mi ex compañero, que fue el que hizo la canción ‘Abeja Reina’, Israel Valdez... la invitación está ahí abierta, tengo mucha fe de que van a estar ahí acompañándonos, más lo que se sume”.

Dijo que el CD-DVD de su presentación en La Hora Municipal deberá estar en menos de un mes en las plataformas digitales.

“Se va a lanzar, a partir del domingo, 15, 20 días después, ya va a estar ahí en las plataformas. No lo queremos calentar mucho, porque no quiero maquillar nada, quiero que sea como es y que la gente se vea... estamos haciendo una producción muy bonita, más que costosa, o más que cualquier otra cosa”.

Toño compartió que le gustaría que tal como le sucedió a él cuando acudía a La Hora Municipal a ver a sus artistas favoritos, él pueda inspirar a algún niño a hacer algo grande con su vida.

“Tal vez un niño que vaya por primera vez, como cuando yo fui, vea a Toño Lizárraga y eso marque su vida, yo con eso soy feliz; así como cuando yo iba, que recuerdo en aquel entonces, Banda Zarape o Banda Crucero, y esas bandas que marcaron mi vida. Yo esperaba que fuera el domingo para ir a ver a Tropicaché, a todos ellos, que gracias a Dios hoy tengo la fortuna de que sean mis amigos, Julio Preciado, Pancho Barraza, Tal vez algún niño se pueda ver ahí (en el DVD) y diga ‘yo me acuerdo cuando estaba.. y ahora soy cantante, soy músico, o soy parte de cualquier cosa’”, expresó.

Por último, invitó a la ciudadanía para asistir mañana domingo a la explanada de la Plazuela República.

“Esta fiesta la hacen ellos y es para ellos. Estaremos ahí para celebrar mis 23 años de trayectoria y queremos hacerlo en nuestra casa, con nuestra gente, y algo que yo presumo con mucho orgullo, es que como el público de Mazatlán no hay dos”, finalizó.

SUS REDES SOCIALES:

Facebook: tonolizarragaoficial

Instagram: tonolizarraga1

YouTube: Toño Lizarraga Oficial

