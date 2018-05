Decisión de la Comisión de Justicia del PAN no amarra a nadie: Plata - Noroeste

ELECCIONES 2018

Decisión de la Comisión de Justicia del PAN no amarra a nadie: Plata

Es ‘borrón y cuenta nueva’, pero se puede volver a proponer a los mismos para Regidores Plurinominales, dice

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El Presidente de la Comisión Organizadora Electoral para el proceso interno del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Gilberto Plata Cervantes, explicó que la decisión de la Comisión de Justicia del PAN en México, que obliga a cambiar los nombres propuestos en el número 1 de las listas de Regidores Plurinominales de Mazatlán y de Culiacán, no le da ningún espacio amarrado a nadie.

Más bien, explicó, esto es un borrón y nueva cuenta, pero que hay la libertad incluso de volver a proponer a los mismos, pero con una justificación.

“Las impugnaciones que se dieron fueron únicamente para candidato de representación proporcional, los de mayoría, la gente que va a campaña está la firma en su designación, no hubo impugnación y adelante”, dijo.

“Algunas personas, hay que reconocerlo, bastantes fueron, presentaron impugnaciones en contra de las providencias mediante en cuales se designaron candidatos, sobre todo en las regidurías de Mazatlán y Culiacán, en los cuales la Comisión de Justicia determinó que en el procedimiento de designación no fueron observadas ciertas características que aclaran el por qué de la decisión, lo que está haciendo el mandato, único y exclusivo, es que ‘estas designaciones vuélvelas a hacer’”.

Lo que sigue, agregó Plata Cervantes, es que ahora la Comisión Permanente Nacional tendrá que hacer nuevas designaciones, pero tomando como base el procedimiento en el cual estuvo inmerso la propia Comisión Organizadora Electoral para el proceso de elección interna de Sinaloa.

“Hay ternas que se propusieron por la Comisión Permanente estatal, pero también hay que revisar si los integrantes de esa ternas fueron parte del procedimiento, porque bien podría ser el caso de una persona que vaya en la terna, pero si no se inscribió para la posición, no va a poder ser designado, no da derechos adquiridos”, expresó.

“Se dejaron sin efecto las designaciones, se queda en total libertad incluso de volver a nombrar a las mismas personas y de nombrar a otras que fueron parte de la terna, pero tendrán que fundar y motivar la resolución la Permanente Nacional”.

Los términos, según la resolución, es que de manera inmediata se tiene que convocar a la Comisión Permanente Nacional, sacar un acuerdo en los cuales de manera suficiente fundada y motivada a que se hagan las designaciones.