Dejan abierta sesión de Cabildo en Escuinapa - Periódico Noroeste

Dejan abierta sesión de Cabildo en Escuinapa

En Cabildo se discutió el tema de la demanda que no se notificó a los regidores

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Bonifacio Carrera Hernández quien fue la propuesta de la Presidenta Municipal Fernanda Oceguera Burques para ocupar el cargo de Secretario quedó pendiente, la sesión de Cabildo extraordinaria quedo abierta.

Al presentar la renuncia irrevocable de Sergio Zamudio Ruíz efectiva a partir del viernes pasado, la Presidenta presentó la propuesta de Carrera Hernández quien se desempeña como Jefe del Departamento Jurídico.

“Mi voto es en contra, el Licenciado cometió omisión en el caso de la demanda de Lázaro Isaías Hernández, no nos notificó igual que Sergio Zamudio”, refirió la Regidora del PAN, Edith González Noriega.

Al señalamiento lo continúo la Regidora del PAS, Marilyn Orozco Mata, quien indicó que aunque no es del todo responsable, Carrera Hernández debió notificarles, aunque la Síndico Procuradora Claudia Licet Tiznado Flores es la representante jurídica.

“Bonifacio tiene responsabilidad desde el punto de vista jurídico, no cumple con los requisitos para ser Secretario, no se puede dar el voto de confianza, cuando se está afectando la vida laboral del Ayuntamiento y trastoca el patrimonio del Ayuntamiento con la demanda que ganó Lázaro Isaías Hernández”, expuso el Regidor del PRD, Armando Domínguez Saucedo.

Los regidores indicaron que cuando se hizo la primera reunión sobre el caso de Hernández López a quien no se podía jubilar con todos los beneficios que solicitaba, se tuvo que recurrir a un abogado laboral externo.

En esa reunión pidieron a los representantes legales que cualquier situación se notificara a Cabildo y esto no se hizo, ahora se tiene una demanda que gana el ex dirigente sindical pero que además obliga al municipio a pagar un monto de casi 60 mil pesos, haciendo un daño al patrimonio económico del municipio.

“El Secretario Sergio Zamudio lo instruyeron a que se hiciera cargo, eran responsables de que la información fluyera, que se diera una notificación inmediata al Cabildo y es algo que no sucedió”, comentó el Regidor del Panal, Octavio Madrigal.

La Regidora del PRI, Aida Alduenda Barrón, exhortó al Cabildo a que se hiciera comparecer a las personas involucradas en el caso, para que se diera la explicación de la razón para no responder de manera jurídica a ese resultado donde el municipio perdía la demanda, que de haberse contestado pudo hacerse algo más o reponerse el procedimiento.

“Hay una omisión no podemos negarlo, se me debió notificar a mí de inmediato, no estaba enterado de esto y se va a investigar, caiga quien caiga, no tengo el interés de beneficiar a nadie”, dijo Oceguera Burques.

Al no llegar a acuerdo sobre el tema, la sesión permanecerá abierta y el Despacho de la Secretaria quedará a cargo del Oficial Mayor Miguel Ángel Angulo Espinoza, se determinó.

